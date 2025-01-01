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Эллен Болсанова и Ellenband. Винтажный поп-джаз
Билеты от 1000₽
Киноафиша Эллен Болсанова и Ellenband. Винтажный поп-джаз

Эллен Болсанова и Ellenband. Винтажный поп-джаз

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Вечер винтажного шика с ELLENBAND

Окунитесь в роскошь Голливуда, авантюризм Нового Орлеана и непринужденность Нью-Йорка! Вас ждет незабываемый вечер, наполненный легендами поп-музыки с оттенком винтажного шика.

Концерт перенесет вас в восхитительное путешествие по золотым эпохам музыкальных стилей. Всеми любимые мировые хиты современных звезд, таких как Кристина Агилера, Бритни Спирс, Джастин Тимберлейк и Сэм Смит, обретут новое звучание и неповторимый шарм благодаря уникальным аранжировкам.

Знакомьтесь: Эллен Болсанова и ELLENBAND

Солистка и бэндлидер коллектива ELLENBAND — певица Эллен Болсанова из Москвы. Артистка обладает запоминающимся и чувственным тембром голоса, глубоким пониманием музыки и утонченным вкусом.

Музыкальный путь

Проект ELLENBAND родился под обаянием джазового мейнстрима 1930-50-х годов. Но страсть к музыке не имеет границ, и группа не ограничилась одним лишь джазом. В репертуаре коллектива вы найдете композиции разных времен и стилей: от соул-фанка и рок-н-ролла до современных хитов в авторских аранжировках.

Что вас ждет на концерте?

Каждая программа ELLENBAND неизменно радует зрителей безупречным стилем, харизмой и драйвом. Не упустите возможность насладиться уникальным музыкальным опытом, который подарит вам этот вечер.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 октября
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
20:00 от 1000 ₽

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