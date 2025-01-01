Спектакль Эллада

Спектакль по рассказу Нодара Думбадзе «Эллада»

В основе спектакля лежит рассказ Эллада грузинского писателя Нодара Думбадзе. Инсценировка выполнена талантливой Татевик Григорян. Действие разворачивается в Грузии 30-х годов ХХ века и погружает зрителей в атмосферу того времени.

Дружба сквозь конфликт

В центре сюжета — история о двух мальчишках: греке Янгули и грузине Джемале. Их отношения меняются от ненависти и частых драк до глубокого товарищества. Однако, как и тысячи греков того времени, Янгули с отцом вскоре вынужден покинуть родные места навсегда.

Философия режиссера

Режиссер Татевик Григорян делится своими мыслями о спектакле: Это история любви к Родине, верности и чести. Мы исследуем темы бессмертия и связи с миром, который любим. Мы вписаны в эту огромную вселенную, и жизнь — это величайший дар. Каждый день, просыпаясь, мы можем ощущать счастье от простых радостей: пения птиц, свежего молока и щедрых даров природы.

Уникальная атмосфера

Спектакль обещает перенести зрителей в уникальную атмосферу Грузии 30-х годов, где небольшие нюансы жизни становятся важными символами надежды и любви. Это не просто история о дружбе; это воспоминание о том, как важны корни и связи с родной землей.