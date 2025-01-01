Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Эллада
Билеты от 600₽
Киноафиша Эллада

Спектакль Эллада

Постановка
Школа драматического искусства 12+
Режиссер Татевик Григорян
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Спектакль по рассказу Нодара Думбадзе «Эллада»

В основе спектакля лежит рассказ Эллада грузинского писателя Нодара Думбадзе. Инсценировка выполнена талантливой Татевик Григорян. Действие разворачивается в Грузии 30-х годов ХХ века и погружает зрителей в атмосферу того времени.

Дружба сквозь конфликт

В центре сюжета — история о двух мальчишках: греке Янгули и грузине Джемале. Их отношения меняются от ненависти и частых драк до глубокого товарищества. Однако, как и тысячи греков того времени, Янгули с отцом вскоре вынужден покинуть родные места навсегда.

Философия режиссера

Режиссер Татевик Григорян делится своими мыслями о спектакле: Это история любви к Родине, верности и чести. Мы исследуем темы бессмертия и связи с миром, который любим. Мы вписаны в эту огромную вселенную, и жизнь — это величайший дар. Каждый день, просыпаясь, мы можем ощущать счастье от простых радостей: пения птиц, свежего молока и щедрых даров природы.

Уникальная атмосфера

Спектакль обещает перенести зрителей в уникальную атмосферу Грузии 30-х годов, где небольшие нюансы жизни становятся важными символами надежды и любви. Это не просто история о дружбе; это воспоминание о том, как важны корни и связи с родной землей.

Купить билет на спектакль Эллада

Помощь с билетами
Октябрь
29 октября среда
19:00
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
от 600 ₽

В ближайшие дни

Женихи по объявлению
16+
Комедия
Женихи по объявлению
17 января в 19:30 Театр комедии. Сцена на Олимпийском
от 1500 ₽
Мастер и Маргарита
12+
Драма
Мастер и Маргарита
20 ноября в 19:00 Конгресс-центр на Вернадского
от 1300 ₽
Новогоднее приключение Лели и Сони
0+
Детский Детские елки
Новогоднее приключение Лели и Сони
31 декабря в 12:00 Театральный особняк
от 850 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше