Елки-метелки
Киноафиша Елки-метелки

Спектакль Елки-метелки

16+
Возраст 16+

О спектакле

Новогодняя ночь: невыдуманная история

Предстоящий спектакль «Последняя любовь Деда Мороза» — это увлекательная и поучительная история, которая раскрывает тайны новогодней ночи. Главные герои — врач-стоматолог, по призванию Снегурочка, и Дед Мороз, который спешит выполнить свой последний заказ, поднимаясь на 14 этаж без лифта.

Случайность или судьба?

Почему эти два совершенно разных человека оказались в одной квартире? Случайность или совпадение? Ответ на этот вопрос зрители узнают, погрузившись в атмосферу волшебства и вдохновения. Спектакль наполнен юмором и трогательностью, заставляя задуматься о высоких чувствах и нежности, которые скрываются за новогодними ритуалами.

В ролях и творческая команда

В главных ролях зрители увидят талантливую Анастасию Лукину и харизматичного Евгения Сизова. Режиссура также принадлежит Анастасии Лукиной, что гарантирует уникальный подход к интерпретации пьесы.

Пьеса Дарьи Верясовой, на которой основан спектакль, была написана в 2013 году и уже успела завоевать одобрение зрителей и критиков. Она исполнена тонкого юмора и настоящего новогоднего волшебства.

Не упустите возможность погрузиться в эту увлекательную историю и открыть для себя тайны новогодней ночи. Ждем всех желающих на спектакль, который подарит тепло, улыбки и немного магии в ваш вечер!

Режиссер
Анастасия Лукина
В ролях
Анастасия Лукина
Евгений Сизов

Декабрь
Январь
31 декабря среда
17:00
Областной дом ветеранов Омск, Партизанская, 12
от 1000 ₽
5 января понедельник
15:00
Областной дом ветеранов Омск, Партизанская, 12
от 400 ₽
10 января суббота
20:00
Концертный зал РЦСО Омск, Красный Путь, 9
от 500 ₽
13 января вторник
19:00
Областной дом ветеранов Омск, Партизанская, 12
от 600 ₽

