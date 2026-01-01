Ёлка
Ёлка

О концерте

Певица Ёлка на сцене Зеленого театра ВДНХ

Популярная певица Ёлка представит свою сольную программу в живописной атмосфере летней Москвы. Концерт пройдет в Зеленом театре ВДНХ — одном из самых уютных open-air пространств столицы.

На зрителей ждет особенный вечер, в котором соединились хиты, ставшие классикой, и новые композиции. В программе прозвучат известные песни, такие как «Прованс», «Около тебя», «Грею счастье», «На большом воздушном шаре» и многие другие, которые стали саундтреками для миллионов.

Энергия и искренность исполнения

Уникальная манера исполнения, искренность и мощнейшая энергетика Ёлки обещают искренние эмоции и яркие впечатления. Зеленый театр ВДНХ с его уютным амфитеатром и камерной атмосферой под открытым небом идеально подходит для создания тёплого диалога между артистом и зрителями.

Летний вечер, музыка, звезды и главный голос, который звучит уже более двух десятилетий, — вот формула идеального события середины лета. Не пропустите этот уникальный концерт!

31 июля пятница
20:00
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
от 2500 ₽

