Ёлка. Волшебная лампа Аладдина

В фойе гостей ждут ростовые куклы, розыгрыши, мастер-классы, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также возможность бесплатно сфотографироваться с персонажами сказки.
На представлении маленьких зрителей ждут не только незабываемые впечатления, но и праздничные подарки!
Мюзикл «Волшебная лампа Аладдина» перенесет зрителей в мир восточных приключений, где храбрый Аладдин и прекрасная Жасмин откроют значение любви, дружбы и веры в себя.
Для комфортного просмотра в зале можно попросить специальную подушку для ребенка, чтобы ему было лучше видно сцену.