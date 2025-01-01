Ёлка. Волшебная лампа Аладдина

Погрузитесь в атмосферу Нового года и Рождества с мюзиклом, который подарит ощущение сказки и исполнения желаний

Занимательная программа перед спектаклем

В фойе гостей ждут ростовые куклы, розыгрыши, мастер-классы, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также возможность бесплатно сфотографироваться с персонажами сказки.

Подарки для каждого

На представлении маленьких зрителей ждут не только незабываемые впечатления, но и праздничные подарки!

Погружение в сказку

Мюзикл «Волшебная лампа Аладдина» перенесет зрителей в мир восточных приключений, где храбрый Аладдин и прекрасная Жасмин откроют значение любви, дружбы и веры в себя.

Творческая команда

Режиссер-постановщик: Валерия Данилова

Хореограф-постановщик: Анна Пасмор

Музыкальные руководители: Александр Мельников, Мария Урекина

Художник-постановщик: Владимир Алексеев

Художник по костюмам: Ольга Сид

Удобство для маленьких зрителей

Для комфортного просмотра в зале можно попросить специальную подушку для ребенка, чтобы ему было лучше видно сцену.