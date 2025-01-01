Спектакль Елка. Волшебная лампа Аладдина

Праздник для всей семьи

Новый год и Рождество – время волшебства, пропитанное ароматами еловых веток, мандаринов и шоколада. Даже взрослые с трепетом загадывают желания под бой курантов. В эти сказочные дни мы приглашаем вас на спектакль «Волшебная лампа Аладдина», где мечты оживают, а приключения захватывают дух.

Увлекательные активности

Перед началом спектакля гостей ждут ростовые куклы, розыгрыши, мастер-классы, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также множество сюрпризов. Подарки можно приобрести отдельно.

Волшебная история

Мюзикл «Волшебная лампа Аладдина» – это красочное путешествие в восточные страны. Главный герой, отважный юноша Аладдин, встречает прекрасную принцессу Жасмин. Вместе они узнают, что настоящая магия скрыта в дружбе, любви и вере в себя.

Креативная постановка

Над мюзиклом работала талантливая команда:

Режиссёр-постановщик: Валерия Данилова

Хореограф-постановщик: Анна Пасмор

Музыкальные руководители: Александр Мельников, Мария Урекина

Художник-постановщик: Владимир Алексеев

Художник по костюмам: Ольга Сид

Зрителей ждут яркие танцевальные номера, эффектные костюмы и сценография, погружающая в атмосферу восточной сказки.

Условия посещения

Каждому зрителю требуется отдельный билет, независимо от возраста. Спектакль станет незабываемым подарком для детей и взрослых, пробуждая веру в чудеса и вдохновляя на смелые мечты.