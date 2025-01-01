Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Елка. Волшебная лампа Аладдина
Билеты от 1000₽
Киноафиша Елка. Волшебная лампа Аладдина

Спектакль Елка. Волшебная лампа Аладдина

Постановка
Театр Эстрады 0+
Режиссер Валерия Данилова
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Праздник для всей семьи

Новый год и Рождество – время волшебства, пропитанное ароматами еловых веток, мандаринов и шоколада. Даже взрослые с трепетом загадывают желания под бой курантов. В эти сказочные дни мы приглашаем вас на спектакль «Волшебная лампа Аладдина», где мечты оживают, а приключения захватывают дух.

Увлекательные активности

Перед началом спектакля гостей ждут ростовые куклы, розыгрыши, мастер-классы, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также множество сюрпризов. Подарки можно приобрести отдельно.

Волшебная история

Мюзикл «Волшебная лампа Аладдина» – это красочное путешествие в восточные страны. Главный герой, отважный юноша Аладдин, встречает прекрасную принцессу Жасмин. Вместе они узнают, что настоящая магия скрыта в дружбе, любви и вере в себя.

Креативная постановка

Над мюзиклом работала талантливая команда:

  • Режиссёр-постановщик: Валерия Данилова
  • Хореограф-постановщик: Анна Пасмор
  • Музыкальные руководители: Александр Мельников, Мария Урекина
  • Художник-постановщик: Владимир Алексеев
  • Художник по костюмам: Ольга Сид

Зрителей ждут яркие танцевальные номера, эффектные костюмы и сценография, погружающая в атмосферу восточной сказки.

Условия посещения

Каждому зрителю требуется отдельный билет, независимо от возраста. Спектакль станет незабываемым подарком для детей и взрослых, пробуждая веру в чудеса и вдохновляя на смелые мечты.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 декабря
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
11:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽
26 декабря
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
11:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽
2 января
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
11:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Ковчег 2
18+
Драма
Ковчег 2
5 сентября в 19:00 Дворец на Яузе
Билеты
Теща с сюрпризом!
16+
Комедия
Теща с сюрпризом!
20 сентября в 19:30 Театр комедии. Сцена на Олимпийском
от 2500 ₽
Сказки из маминой сумки
0+
Детский Интерактивный
Сказки из маминой сумки
6 сентября в 17:00 Домик Фанни Белл
от 1600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше