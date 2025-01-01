Меню
Елка в Театре Поколений. Белая сказка
Киноафиша Елка в Театре Поколений. Белая сказка

Спектакль Елка в Театре Поколений. Белая сказка

6+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 6+

О спектакле

Новогодний спектакль для детей в Санкт-Петербурге

Дорогие зрители! Мы приглашаем вас на захватывающее представление в рамках нашего юбилейного новогоднего театрального сериала. Это пятая ёлка с любимыми персонажами, и на этот раз в центре истории окажется бурый Медвежонок — почтальон волшебного леса.

Сюжет

Перед Новым годом в лесу наступает переполох: снежка нет, и предсказания погоды не радуют. Без снега Дедушка Мороз не сможет добраться до леса. Звери, обеспокоенные ситуацией, разъезжаются по своим делам. В то время как Медвежонку некуда уехать, он чувствует себя одиноким. Пытаясь удержать друзей рядом, он решается на обман. Но к чему приведет эта маленькая ложь? Какую роль в истории сыграют старые добрые злодеи — Яга Яковлевна и Леший?

Темы спектакля

Героям предстоит раскрыть тайну исчезновения снега и осознать, что в трудные времена важно оставаться на связи с близкими. Спектакль учит, что самый ценный подарок — это искреннее внимание, тепло и любовь, которые мы можем дарить друг другу.

Участники спектакля

Познакомьтесь с героями нашей истории:

  • Медвежонок — Валентин Левицкий (саксофон)
  • Зайка — Екатерина Рябинина
  • Лисичка — Диана Господинова (фортепиано)
  • Снежинка Жи — Дарья Мовельян / Анна Овчинникова
  • Снежинка Ка — Екатерина Нижегородцева / Кристина Комкина
  • Яга Яковлевна — Татьяна Шуклина / Екатерина Решетникова
  • Леший — Игорь Бойко
  • Дедушка Мороз — Руслан Кацагаджиев
  • Снегурочка — Диана Кацагаджиева / Екатерина Нижегородцева
  • Белая Медведица — Елена Геккин / Любовь Левицкая
  • Белый медвежонок Руто — Артур Кацагаджиев (виолончель)
  • Белый медвежонок Яно — Ваня Иус (труба)

Подарок для зрителей

Каждый зритель получает приятный сюрприз! Не упустите возможность подарить себе и своим близким впечатления от нашей новогодней истории для детей и взрослых. Ждем вас на нашем спектакле!

Декабрь
Январь
26 декабря пятница
12:00
Театр Поколений Санкт-Петербург, Курляндская, 49
от 3200 ₽
17:00
Театр Поколений Санкт-Петербург, Курляндская, 49
от 3200 ₽
27 декабря суббота
12:00
Театр Поколений Санкт-Петербург, Курляндская, 49
от 3200 ₽
17:00
Театр Поколений Санкт-Петербург, Курляндская, 49
от 3200 ₽
28 декабря воскресенье
12:00
Театр Поколений Санкт-Петербург, Курляндская, 49
от 3200 ₽
17:00
Театр Поколений Санкт-Петербург, Курляндская, 49
от 3200 ₽
3 января суббота
12:00
Театр Поколений Санкт-Петербург, Курляндская, 49
от 3200 ₽
17:00
Театр Поколений Санкт-Петербург, Курляндская, 49
от 3200 ₽
4 января воскресенье
12:00
Театр Поколений Санкт-Петербург, Курляндская, 49
от 3200 ₽
17:00
Театр Поколений Санкт-Петербург, Курляндская, 49
от 3200 ₽

