Спектакль Елка в Театре Поколений. Белая сказка

Это пятая ёлка с любимыми персонажами, и на этот раз в центре истории окажется бурый Медвежонок — почтальон волшебного леса.
Перед Новым годом в лесу наступает переполох: снежка нет, и предсказания погоды не радуют. Без снега Дедушка Мороз не сможет добраться до леса. Звери, обеспокоенные ситуацией, разъезжаются по своим делам. В то время как Медвежонку некуда уехать, он чувствует себя одиноким. Пытаясь удержать друзей рядом, он решается на обман. Но к чему приведет эта маленькая ложь? Какую роль в истории сыграют старые добрые злодеи — Яга Яковлевна и Леший?
Героям предстоит раскрыть тайну исчезновения снега и осознать, что в трудные времена важно оставаться на связи с близкими. Спектакль учит, что самый ценный подарок — это искреннее внимание, тепло и любовь, которые мы можем дарить друг другу.
Не упустите возможность подарить себе и своим близким впечатления от нашей новогодней истории для детей и взрослых.