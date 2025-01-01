Спектакль Елка в Театре Поколений. Белая сказка

Новогодний спектакль для детей в Санкт-Петербурге

Дорогие зрители! Мы приглашаем вас на захватывающее представление в рамках нашего юбилейного новогоднего театрального сериала. Это пятая ёлка с любимыми персонажами, и на этот раз в центре истории окажется бурый Медвежонок — почтальон волшебного леса.

Сюжет

Перед Новым годом в лесу наступает переполох: снежка нет, и предсказания погоды не радуют. Без снега Дедушка Мороз не сможет добраться до леса. Звери, обеспокоенные ситуацией, разъезжаются по своим делам. В то время как Медвежонку некуда уехать, он чувствует себя одиноким. Пытаясь удержать друзей рядом, он решается на обман. Но к чему приведет эта маленькая ложь? Какую роль в истории сыграют старые добрые злодеи — Яга Яковлевна и Леший?

Темы спектакля

Героям предстоит раскрыть тайну исчезновения снега и осознать, что в трудные времена важно оставаться на связи с близкими. Спектакль учит, что самый ценный подарок — это искреннее внимание, тепло и любовь, которые мы можем дарить друг другу.

Участники спектакля

Познакомьтесь с героями нашей истории:

Медвежонок — Валентин Левицкий (саксофон)

Зайка — Екатерина Рябинина

Лисичка — Диана Господинова (фортепиано)

Снежинка Жи — Дарья Мовельян / Анна Овчинникова

Снежинка Ка — Екатерина Нижегородцева / Кристина Комкина

Яга Яковлевна — Татьяна Шуклина / Екатерина Решетникова

Леший — Игорь Бойко

Дедушка Мороз — Руслан Кацагаджиев

Снегурочка — Диана Кацагаджиева / Екатерина Нижегородцева

Белая Медведица — Елена Геккин / Любовь Левицкая

Белый медвежонок Руто — Артур Кацагаджиев (виолончель)

Белый медвежонок Яно — Ваня Иус (труба)

Подарок для зрителей

Каждый зритель получает приятный сюрприз! Не упустите возможность подарить себе и своим близким впечатления от нашей новогодней истории для детей и взрослых. Ждем вас на нашем спектакле!