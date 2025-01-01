Спектакль Елка в Тайном саду

Новогоднее представление для детей в Театр.doc на Лесной

По пьесе Анны Гейжан, режиссёр — Анна Молканова, художник — Мария Питербарг, композитор — Пётр Бойков. В спектакле участвуют актёры: Арина Андрежанова, Адриана Денкова, Антон Курчеев, Анна Сказко, Арсен Поляков, Екатерина Финевич.

Сюжет

В Тайном саду царят дружба и веселье. Однако его жители никогда не слышали о самом волшебном празднике — Новом годе. Для них этот праздник остается лишь странным набором слов: никаких праздников, подарков и гирлянд у них нет и никогда не было. Но настигает загадка в лице нового деревца по имени Ёля. Она не похожа на нарядную ёлку: Ёля колючая, своенравная и уверена, что она — самый обыкновенный кактус. Она не хочет слышать о том, чтобы стать символом незнакомого праздника.

Приключение героев

Нашим героям предстоит отправиться в волшебное приключение, чтобы раскрыть секрет Нового года, помочь Ёле поверить в себя и понять, что её собственная, непохожая на других красота — это и есть настоящее чудо. И, конечно, осознать, что самый главный подарок — это внимание, дружба и тёплые слова.

Сообщение спектакля

Этот добрый и трогательный спектакль напоминает детям и взрослым о самых важных вещах:

быть собой — это уже праздник! Мы все уникальны, и не нужно ни на кого равняться.

красота бывает разной, и она живёт в каждом из нас.

волшебство рождается не из гирлянд, а из добрых дел, искренних улыбок и веры в мечту.

«Ёлка в Тайном саду» — это история о дружбе, принятии и о том, как зажечь огонёк праздника в собственном сердце.