Ёлка в Live Арена «Секрет новогодних игрушек»
Билеты от 500₽
Ёлка в Live Арена «Секрет новогодних игрушек»

Спектакль Ёлка в Live Арена «Секрет новогодних игрушек»

0+
Продолжительность 90 минут
Возраст 0+
Билеты от 500₽

О спектакле

Светлана Феодулова и её новогоднее шоу в Live Арена

На сцене Live Арена выступит обладательница самого высокого голоса в мире, Светлана Феодулова, с мультижанровым шоу «Секрет новогодних игрушек». Это уникальное представление погружает зрителей в волшебный мир детских мечтаний и фантазий.

Сюжет спектакля

Главная героиня, девочка Света, взрослеет и перестает играть в куклы. В новогоднюю ночь, когда всё вокруг наполнено волшебством, её игрушки решают отправиться в удивительное приключение. Их цель — раскрыть тайну детской фантазии и помешать злобному Кукловоду захватить власть над городом игрушек.

Интерактивные элементы для юных зрителей

Юные зрители не только станут свидетелями волшебных событий, но и смогут активнее участвовать в спектакле. Знакомство с музыкальными инструментами и помощь героям в их приключениях сделает шоу особенно запоминающимся.

Почему стоит посетить это шоу

Шоу «Секрет новогодних игрушек» понравится всем семьям, которые ценят искусство, интерактивное взаимодействие и атмосферу новогоднего чуда. Подарите вашим детям уникальный опыт и незабываемые эмоции в этот волшебный вечер!

Купить билет на спектакль Ёлка в Live Арена «Секрет новогодних игрушек»

Декабрь
25 декабря четверг
14:00
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
от 500 ₽
19:00
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
от 500 ₽
26 декабря пятница
15:00
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
от 500 ₽
19:00
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
от 500 ₽
27 декабря суббота
10:00
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
от 500 ₽
15:00
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
от 500 ₽
19:00
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
от 500 ₽

