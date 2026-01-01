Ёлка в цирке в Екатеринбурге

✨ С 29 декабря приглашаем вас на яркую новогоднюю программу! Под куполом цирка развернётся волшебное приключение с захватывающим сюжетом и невероятными выступлениями.

🌟 История

Снегурочка должна передать Деду Морозу волшебный шарик с Формулой Нового Года – секретом хорошего настроения и подарков. Но хитрые разбойники похищают шарик! На помощь Снегурочке приходит весёлый Профессор и цирковые герои, которые вместе постараются воссоздать Формулу Нового Года.

🎪 В программе

Акробаты и гимнасты – головокружительные трюки, вдохновляющие на поиски волшебства.

– головокружительные трюки, вдохновляющие на поиски волшебства. Жонглёры и эквилибристы – напоминание, что чудо требует равновесия радости и добра.

– напоминание, что чудо требует равновесия радости и добра. Клоуны – зарядят смехом и верой в праздник!

🎄 Новогодняя сказка для всей семьи

Вы увидите магию циркового искусства, которая подарит всем зрителям радость, смех и удивление.

Для детей до 6 лет: вход бесплатный без предоставления отдельного места.

Станьте частью волшебного праздника и создайте незабываемый Новый Год вместе с нами!