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Ёлка в цирке-шапито
Киноафиша Ёлка в цирке-шапито

Спектакль Ёлка в цирке-шапито

Постановка
Цирк-шапито 0+
Продолжительность 2 часа
Возраст 0+

О спектакле

Ёлка в цирке в Екатеринбурге

С 29 декабря приглашаем вас на яркую новогоднюю программу! Под куполом цирка развернётся волшебное приключение с захватывающим сюжетом и невероятными выступлениями.

🌟 История
Снегурочка должна передать Деду Морозу волшебный шарик с Формулой Нового Года – секретом хорошего настроения и подарков. Но хитрые разбойники похищают шарик! На помощь Снегурочке приходит весёлый Профессор и цирковые герои, которые вместе постараются воссоздать Формулу Нового Года.

🎪 В программе

  • Акробаты и гимнасты – головокружительные трюки, вдохновляющие на поиски волшебства.
  • Жонглёры и эквилибристы – напоминание, что чудо требует равновесия радости и добра.
  • Клоуны – зарядят смехом и верой в праздник!

🎄 Новогодняя сказка для всей семьи
Вы увидите магию циркового искусства, которая подарит всем зрителям радость, смех и удивление.

Для детей до 6 лет: вход бесплатный без предоставления отдельного места.

Станьте частью волшебного праздника и создайте незабываемый Новый Год вместе с нами!

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