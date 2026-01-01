✨ С 29 декабря приглашаем вас на яркую новогоднюю программу! Под куполом цирка развернётся волшебное приключение с захватывающим сюжетом и невероятными выступлениями.
🌟 История
Снегурочка должна передать Деду Морозу волшебный шарик с Формулой Нового Года – секретом хорошего настроения и подарков. Но хитрые разбойники похищают шарик! На помощь Снегурочке приходит весёлый Профессор и цирковые герои, которые вместе постараются воссоздать Формулу Нового Года.
🎪 В программе
🎄 Новогодняя сказка для всей семьи
Вы увидите магию циркового искусства, которая подарит всем зрителям радость, смех и удивление.
Для детей до 6 лет: вход бесплатный без предоставления отдельного места.
Станьте частью волшебного праздника и создайте незабываемый Новый Год вместе с нами!