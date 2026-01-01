Оповещения от Киноафиши
Ёлка у Ивановых
Киноафиша Ёлка у Ивановых

Спектакль Ёлка у Ивановых

Постановка
Красноярский театр кукол 18+
Возраст 18+

О спектакле

Елка у Ивановых в театре кукол

В Театре кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара состоится увлекательный спектакль «Елка у Ивановых», который обещает стать настоящим праздником для всей семьи. Вопрос в том, быть ли елке у Ивановых, станет ключевым в сюжете этой загадочной истории.

Сюжетные перипетии

События разворачиваются в доме Пузыревых, где на фоне ожидания праздника нам предстоит столкнуться с непредвиденными обстоятельствами. Что произойдет, если извне придет преступление? Ужасающий вопрос, который открывает непростые темы о наказании, масках и истинной природе человека. Спектакль затрагивает важные философские аспекты, заставляя зрителей размышлять о том, каково это — жить, не снимая масок.

Детали спектакля

Продолжительность представления составляет 1 час 40 минут. Это идеальный вариант для семейного отдыха, ведь спектакль будет интересен как детям, так и взрослым.

Не упустите возможность стать частью этого события! Не забудьте, что спектакль имеет возрастное ограничение 18+, поэтому рекомендуется посетить его с учетом данного факта.

Июнь
1 июня понедельник
20:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119

