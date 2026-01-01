Спектакль Елка телеканала «Мульт»

Главное событие новогодних каникул в России: Елка телеканала МУЛЬТ!

Продюсерский центр Сергея Нетиевского совместно с телеканалом МУЛЬТ в свой юбилейный 10-й год с гордостью представляют незабываемое новогоднее шоу — «Елка телеканала МУЛЬТ». Это грандиозное представление уже увидели более 250 тысяч зрителей в Москве и теперь отправляется в путешествие по городам России!

Что вас ждет?

На шоу оживают любимые персонажи: Синий Трактор, Царевны, Лунтик, Матроскин, Шарик из «Простоквашино», Волк и Заяц из «Ну, погоди!» и многие другие. Каждый зритель станет участником новогодней сказки.

Масштабное представление включает:

Видеофоны во всю сцену с потрясающей визуализацией

Инновационные зрелищные спецэффекты

Понятный и увлекательный сюжет, разворачивающийся на сцене и в зале

Добрый юмор «Выше плеч»

Более 25 ростовых кукол любимых персонажей

Более 100 ярких невероятных костюмов

40 артистов на сцене и 20 артистов в зале, погружающих вас в магию действия

Цирковые трюки и акробатические номера

Зажигательные песни и танцы

Фантазийные декорации и реквизит

Уникальные интерактивные игры с залом с использованием огромных надувных предметов

Специальный подарок

Продлите волшебство для ваших детей специальным фирменным рюкзачком, где каждый ребенок сможет реализовать свои фантазии, дорисовав все, что хочет. В комплект входят:

Игры для всей семьи

Необходимые канцтовары

Яркая раскраска с любимыми мультгероями

Набор для творчества

Сюрпризы от Деда Мороза

Количество подарков ограничено! Получить подарок можно в фойе до и после начала каждого сеанса.

Особенности:

Только на нашем шоу вы можете принести письмо Деду Морозу, и одно из желаний исполнится прямо на сцене!

Дети до 3 лет могут посетить шоу бесплатно, без предоставления отдельного места (при наличии документов).

УСПЕЙТЕ СТАТЬ ЧАСТЬЮ НАШЕЙ СКАЗКИ!