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Елка телеканала «Мульт»
Киноафиша Елка телеканала «Мульт»

Спектакль Елка телеканала «Мульт»

0+
Продолжительность 75 минут без антракта
Возраст 0+

О спектакле

Главное событие новогодних каникул в России: Елка телеканала МУЛЬТ!

Продюсерский центр Сергея Нетиевского совместно с телеканалом МУЛЬТ в свой юбилейный 10-й год с гордостью представляют незабываемое новогоднее шоу — «Елка телеканала МУЛЬТ». Это грандиозное представление уже увидели более 250 тысяч зрителей в Москве и теперь отправляется в путешествие по городам России!

Что вас ждет?

На шоу оживают любимые персонажи: Синий Трактор, Царевны, Лунтик, Матроскин, Шарик из «Простоквашино», Волк и Заяц из «Ну, погоди!» и многие другие. Каждый зритель станет участником новогодней сказки.

Масштабное представление включает:

  • Видеофоны во всю сцену с потрясающей визуализацией
  • Инновационные зрелищные спецэффекты
  • Понятный и увлекательный сюжет, разворачивающийся на сцене и в зале
  • Добрый юмор «Выше плеч»
  • Более 25 ростовых кукол любимых персонажей
  • Более 100 ярких невероятных костюмов
  • 40 артистов на сцене и 20 артистов в зале, погружающих вас в магию действия
  • Цирковые трюки и акробатические номера
  • Зажигательные песни и танцы
  • Фантазийные декорации и реквизит
  • Уникальные интерактивные игры с залом с использованием огромных надувных предметов

 

Специальный подарок

Продлите волшебство для ваших детей специальным фирменным рюкзачком, где каждый ребенок сможет реализовать свои фантазии, дорисовав все, что хочет. В комплект входят:

  • Игры для всей семьи
  • Необходимые канцтовары
  • Яркая раскраска с любимыми мультгероями
  • Набор для творчества
  • Сюрпризы от Деда Мороза

Количество подарков ограничено! Получить подарок можно в фойе до и после начала каждого сеанса.

Особенности: 

  • Только на нашем шоу вы можете принести письмо Деду Морозу, и одно из желаний исполнится прямо на сцене!
  • Дети до 3 лет могут посетить шоу бесплатно, без предоставления отдельного места (при наличии документов).

УСПЕЙТЕ СТАТЬ ЧАСТЬЮ НАШЕЙ СКАЗКИ!

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