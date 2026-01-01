Спектакль Елка телеканала «Мульт»

Главное событие новогодних каникул в России: Елка телеканала МУЛЬТ!
Продюсерский центр Сергея Нетиевского совместно с телеканалом МУЛЬТ в свой юбилейный 10-й год с гордостью представляют незабываемое новогоднее шоу — «Елка телеканала МУЛЬТ». Это грандиозное представление уже увидели более 250 тысяч зрителей в Москве и теперь отправляется в путешествие по городам России!
Что вас ждет?
На шоу оживают любимые персонажи: Синий Трактор, Царевны, Лунтик, Матроскин, Шарик из «Простоквашино», Волк и Заяц из «Ну, погоди!» и многие другие. Каждый зритель станет участником новогодней сказки.
Масштабное представление включает:
- Видеофоны во всю сцену с потрясающей визуализацией
- Инновационные зрелищные спецэффекты
- Понятный и увлекательный сюжет, разворачивающийся на сцене и в зале
- Добрый юмор «Выше плеч»
- Более 25 ростовых кукол любимых персонажей
- Более 100 ярких невероятных костюмов
- 40 артистов на сцене и 20 артистов в зале, погружающих вас в магию действия
- Цирковые трюки и акробатические номера
- Зажигательные песни и танцы
- Фантазийные декорации и реквизит
- Уникальные интерактивные игры с залом с использованием огромных надувных предметов
Специальный подарок
Продлите волшебство для ваших детей специальным фирменным рюкзачком, где каждый ребенок сможет реализовать свои фантазии, дорисовав все, что хочет. В комплект входят:
- Игры для всей семьи
- Необходимые канцтовары
- Яркая раскраска с любимыми мультгероями
- Набор для творчества
- Сюрпризы от Деда Мороза
Количество подарков ограничено! Получить подарок можно в фойе до и после начала каждого сеанса.
Особенности:
- Только на нашем шоу вы можете принести письмо Деду Морозу, и одно из желаний исполнится прямо на сцене!
- Дети до 3 лет могут посетить шоу бесплатно, без предоставления отдельного места (при наличии документов).
УСПЕЙТЕ СТАТЬ ЧАСТЬЮ НАШЕЙ СКАЗКИ!