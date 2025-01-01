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Киноафиша Елка новогодних фонтанов

Спектакль Елка новогодних фонтанов

0+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Новогоднее Шоу «Морозко» в Воронеже

Приглашаем вас на незабываемое Новогоднее Шоу «Морозко», основанное на знаменитой сказке о противостоянии добра и зла. Это не просто спектакль — это целое путешествие в мир чудес, где каждый зритель, особенно в компании детей, сможет вновь пережить волшебные моменты, полные радости и тепла.

Сюжет и Тематика

Сказка «Морозко» знакома каждому, и именно она станет основой для этого яркого представления. В ходе шоу вы увидите, как сила доброты, милосердия и искренней любви преодолевает любые трудности и разрушает колдовские чары. Это произведение наполнено вечными человеческими ценностями, что делает его особенно актуальным в наше время.

Уникальные Элементы Шоу

  • Специально для данного спектакля в зале будет построена конструкция для цирковых воздушных гимнастов, что добавит элемент удивления и захватывающего зрелища.
  • Зрители смогут насладиться фантастической световой и водной феерией: два бассейна вместимостью 70 тонн воды, где более 200 фонтанных форсунок будут создавать необыкновенные водные картины.
  • Семь лазерных установок создадут завораживающий визуальный ряд, наполняя пространство красивой геометрией водных кристаллов.

Эмоции и Визуальные Эффекты

Каждый элемент шоу — от захватывающего сюжета до великолепных костюмов — направлен на то, чтобы вызвать восторг и восхищение у зрителей. Созданный симбиоз театра, цирка и магии спецэффектов позволяет погрузиться в сказочную атмосферу, делая каждую минуту представления незабываемой.

Семейные Ценности и Воспитательный Дух

Шоу не только развлекает, но и привносит высокую мораль. Оно воспитывает любовь к родным и близким, а также прививает дух единства и понимания. «Морозко» — это возможность провести время с семьей, насладиться искусством и открыть для себя новые грани традиционных новогодних историй.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного события! Ваши дети и вы сможете насладиться незабываемым зрелищем, полным радости и ярких эмоций.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 30 декабря
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
12:00 от 700 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1200 ₽

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