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Елка «Назад в СССР» и спектакль «Космос»
Киноафиша Елка «Назад в СССР» и спектакль «Космос»

Спектакль Елка «Назад в СССР» и спектакль «Космос»

Постановка
Театр музыки и драмы Стаса Намина 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Постановка по рассказам Василия Шукшина

В основе спектакля лежат рассказы Василия Шукшина, включая смешные и романтичные «Забуксовал», «Светлые души» и «Космос», жесткий «Сураз», надрывный «Верую» и завершение в виде «Гена Пройдисвет».

Как правильно заметили журналисты телеканала «Мир», «Космос» – это спектакль, после которого хочется жить. Здесь есть место для улыбки, слез и даже страха перед бездной, которая может раскрыться в человеческой душе.

Герои и их глубина
Герои – простые деревенские люди, не всегда грамотные или добрые, но всегда – глубокие. Спектакль через комичные и трагичные ситуации раскрывает понятие «русская душа».

Музыкальное сопровождение
Музыка – важная часть спектакля: актеры исполняют народные песни в современной обработке, что усиливает атмосферу на сцене.

Современность и традиции
Декорации, костюмы и неизмененные тексты Шукшина создают знакомую, близкую атмосферу. Спектакль – современный, оригинальный, необычный, но без «экстрима», интересный как для любителей классики, так и для поклонников современной драмы.

Режиссер
Стас Намин
В ролях
Константин Муранов
Владимир Филиппов
Андрей Домнин
Олег Лицкевич
Андрей Шугов
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