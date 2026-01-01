Постановка по рассказам Василия Шукшина

В основе спектакля лежат рассказы Василия Шукшина, включая смешные и романтичные «Забуксовал», «Светлые души» и «Космос», жесткий «Сураз», надрывный «Верую» и завершение в виде «Гена Пройдисвет».

Как правильно заметили журналисты телеканала «Мир», «Космос» – это спектакль, после которого хочется жить. Здесь есть место для улыбки, слез и даже страха перед бездной, которая может раскрыться в человеческой душе.

Герои и их глубина

Герои – простые деревенские люди, не всегда грамотные или добрые, но всегда – глубокие. Спектакль через комичные и трагичные ситуации раскрывает понятие «русская душа».

Музыкальное сопровождение

Музыка – важная часть спектакля: актеры исполняют народные песни в современной обработке, что усиливает атмосферу на сцене.

Современность и традиции

Декорации, костюмы и неизмененные тексты Шукшина создают знакомую, близкую атмосферу. Спектакль – современный, оригинальный, необычный, но без «экстрима», интересный как для любителей классики, так и для поклонников современной драмы.