Спектакль Ёлка на воде

Праздничное цирковое шоу «Ёлка на воде»

Внимание! У вас в гостях на шоу восходящая звезда — группа «Золотое сердце» с известными хитами, такими как «Пойду за тобой», «Журавли» и «Эх, Россия-ты моя сила».

Сказка о Добре и Зле

«Ёлка на воде» основана на популярной народной сказке «Морозко», затрагивающей вечные человеческие ценности. Это займет ваших детей и поможет вспомнить, что доброта, милосердие и искренняя любовь могут преодолеть любые колдовские чары. Погружение в этот мир станет отличным способом пережить радостные моменты вместе с семьей в новогодние праздники.

Путешествие в любимую сказку

Вы отправитесь в красивое и увлекательное путешествие, где будете следить за приключениями главных героев и их борьбой со злом. Современные спецэффекты полностью погрузят вас в эту волшебную историю.

Фантастические визуальные эффекты

На сцене будет установлен бассейн с 40 тоннами воды. Вам предстоит лицезреть удивительное световое и водное шоу: более 200 фонтанных форсунок создадут множество сказочных картин под лазерным светом, а 7 лазерных установок добавят красивую геометрию водных кристаллов в воздухе.

Что ожидать от шоу

Яркие эмоции и восторг;

Шоу-балет и увлекательные номера;

Красивая, яркая и образная сценография;

Слияние театра, цирка и магии спецэффектов.

На этом шоу вы не только насладитесь визуальным наполнением, но и ощутите высокую мораль и воспитательный дух. «Ёлка на воде» — это не просто развлечение, но и важный урок о любви к родным и близким.

Дети до 4-х лет могут посетить представление бесплатно без предоставления отдельного места.