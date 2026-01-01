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Елка. Last Christmas
Киноафиша Елка. Last Christmas

Спектакль Елка. Last Christmas

Постановка
Театр Поколений 6+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 6+

О спектакле

Теплый праздник для всей семьи от Театра Поколений

Приглашаем вас на продолжение очаровательной новогодней истории, в которой вновь встретятся известные герои: Кощей, Баба-Яга, Леший, Снежинки, Медвежонок, Шапокляк, Дед Мороз и Снегурочка.

Увлекательный сюжет

Накануне Нового года ожидайте неожиданный поворот в жизни сказочных персонажей! Все начинается с сенсационного заявления Кощея, которое ставит на уши весь волшебный лес.

Героям, а также взрослым и самым маленьким зрителям, предстоит много приключений, песен, игр и танцев. И, конечно, не обойдется без подарков!

Мы с большой любовью и трепетом готовим нашу Елку. Для нас это возможность вернуться в детство и с искренней радостью встретить наступление Нового года, разделяя это чувство с нашими детьми, друзьями и, конечно, зрителями.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного праздника!

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