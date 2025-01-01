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Елка для взрослых!
Билеты от 1000₽
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Елка для взрослых!

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Елка для взрослых в Москве: Новый год по-взрослому!

Кто сказал, что Новый год — это только детский праздник? Взрослым тоже хочется окунуться в атмосферу новогодней сказки, а порой даже больше, чем детям. Мы все когда-то были детьми, и нет смысла лишать себя хорошего настроения только потому, что мы немного подросли!

Поэтому мы приглашаем вас на нашу уникальную «Елку для взрослых», которая пройдет в декабре и январе. Только не забудьте: тсс! Не разбудите детей.

Что вас ждет на празднике?

Мы подготовили для вас все, что когда-то дарило радость каждое 31 декабря: зажигательные песни, головокружительные танцы и уморительные сценки. И, конечно, ни с чем не сравнимая атмосфера настоящего праздничного веселья!

Новогодняя магия

Не обойдется и без щепотки новогодней магии. Дед Мороз и Снегурочка заглянут на нашу елку и, как настоящие волшебники, принесут с собой полный мешок подарков. Но это еще не все — ждите и другие сюрпризы, которые мы приберегли для вас!

Отметьте Новый год с размахом

Пришла пора в кои-то веки сказать: «Все лучшее — взрослым». Отдохните от вечных житейских забот и погрузитесь в атмосферу праздника.

Автор идеи — Евгения Шубарева, продюсер — Дмитрий Сибирцев. Не упустите возможность стать частью этой незабываемой новогодней сказки!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 декабря
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1000 ₽
24 декабря
Останкино Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
19:00 от 1000 ₽
25 декабря
Останкино Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
19:00 от 1000 ₽
26 декабря
Останкино Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
19:00 от 1000 ₽
27 декабря
Останкино Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
19:00 от 1000 ₽

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