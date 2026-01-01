Спектакль Елка для малышей «Тайна волшебного сундука от Деда Мороза»

Приглашаем вас на новогоднее представление, специально разработанное для самых маленьких гостей! В роскошном Бальном зале ГТРК «Корстон» дети отправятся в увлекательное путешествие вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.
В программе: игры, танцы и песни в окружении профессиональных аниматоров и различных сказочных героев. Гостей ждет интерактивное новогоднее представление, захватывающее лазерное шоу и дискотека с мыльными пузырями. Это отличная возможность для детей окунуться в атмосферу волшебства и радости!
Не упустите возможность подарить своим детям незабываемые эмоции и волшебные мгновения на новогодней елке! Ждем вас!