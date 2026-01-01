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Елка для малышей «Тайна волшебного сундука от Деда Мороза»
Киноафиша Елка для малышей «Тайна волшебного сундука от Деда Мороза»

Спектакль Елка для малышей «Тайна волшебного сундука от Деда Мороза»

6+
Возраст 6+

О спектакле

Увлекательное путешествие с Дедом Морозом и Снегурочкой

Приглашаем вас на новогоднее представление, специально разработанное для самых маленьких гостей! В роскошном Бальном зале ГТРК «Корстон» дети отправятся в увлекательное путешествие вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Интерактивное шоу для юных зрителей

В программе: игры, танцы и песни в окружении профессиональных аниматоров и различных сказочных героев. Гостей ждет интерактивное новогоднее представление, захватывающее лазерное шоу и дискотека с мыльными пузырями. Это отличная возможность для детей окунуться в атмосферу волшебства и радости!

Информация для зрителей

  • Рекомендованный возраст: от 0 до 6 лет.
  • Продолжительность: 40 минут.
  • Правила посещения: Дети до 14 лет могут приходить на елку только в сопровождении родителей. Каждый посетитель, включая родителей и детей, должен иметь билеты.
  • Взрослые билеты: действуют для лиц от 18 лет.

Что входит в стоимость детского билета?

  • Сладкий подарок от Деда Мороза.
  • Фотосессия с Дедом Морозом.
  • Участие в новогодней лотерее.
  • Доступ к сухому бассейну и играм с аниматорами.

Не упустите возможность подарить своим детям незабываемые эмоции и волшебные мгновения на новогодней елке! Ждем вас!

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