Спектакль Елка для малышей «Тайна волшебного сундука от Деда Мороза»

Увлекательное путешествие с Дедом Морозом и Снегурочкой

Приглашаем вас на новогоднее представление, специально разработанное для самых маленьких гостей! В роскошном Бальном зале ГТРК «Корстон» дети отправятся в увлекательное путешествие вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Интерактивное шоу для юных зрителей

В программе: игры, танцы и песни в окружении профессиональных аниматоров и различных сказочных героев. Гостей ждет интерактивное новогоднее представление, захватывающее лазерное шоу и дискотека с мыльными пузырями. Это отличная возможность для детей окунуться в атмосферу волшебства и радости!

Информация для зрителей

Рекомендованный возраст: от 0 до 6 лет.

от 0 до 6 лет. Продолжительность: 40 минут.

40 минут. Правила посещения: Дети до 14 лет могут приходить на елку только в сопровождении родителей. Каждый посетитель, включая родителей и детей, должен иметь билеты.

Дети до 14 лет могут приходить на елку только в сопровождении родителей. Каждый посетитель, включая родителей и детей, должен иметь билеты. Взрослые билеты: действуют для лиц от 18 лет.

Что входит в стоимость детского билета?

Сладкий подарок от Деда Мороза.

Фотосессия с Дедом Морозом.

Участие в новогодней лотерее.

Доступ к сухому бассейну и играм с аниматорами.

Не упустите возможность подарить своим детям незабываемые эмоции и волшебные мгновения на новогодней елке! Ждем вас!