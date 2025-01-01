Элизиум — Ужасающий Новый год — Новогодняя ночь

Новый год в стиле мистики и ужаса

Новая программа на Новый год обещает стать настоящим событием! Мы приглашаем вас провести эту волшебную ночь необычно, вдохновившись атмосферой фильма «Ужасающий». Мероприятие обеспечит вам уникальные впечатления и незабываемые моменты в кругу друзей.

Шоу-программа

В рамках вечеринки вас ждет насыщенная программа с захватывающими элементами мистики и ужаса. Каждый момент станет частью незабываемого шоу, которое не оставит равнодушным ни одного гостя.

Где и когда

Отметьте это событие в своем календаре: с 31 декабря по 1 января в клубе BASH, расположенном по адресу: ул. Пушкина, 29А. Начало в 23:00 и до 6:00 утра.

Возрастное ограничение

Обратите внимание, что это мероприятие предназначено для зрителей старше 18 лет. Подготовьтесь к ночи, полной эмоций и захватывающих моментов!

Не упустите шанс стать частью этого уникального события. Новый год с нами — это не просто праздник, это настоящее приключение, полное неожиданных поворотов!