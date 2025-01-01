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Елизавета-Варвара Аранова
Билеты от 1500₽
Киноафиша Елизавета-Варвара Аранова

Елизавета-Варвара Аранова

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Проверочный стендап концерт с Елизаветой-Варварой Арановой

Приглашаем вас на уникальный стендап концерт с участием талантливой комедиантки Елизаветы-Варвары Арановой. Мероприятие пройдет в уютном Standup Club на Трубной, известном своим особенным атмосферным настроением и качественным юмором.

Что ожидать?

Елизавета-Варвара Аранова — не просто комедиант, а настоящая звезда стендап-сцены. Ее уникальный стиль и неподражаемое чувство юмора завоевали сердца зрителей. На этом концерте вы станете свидетелями настоящего проверочного стендапа, где Елизавета тестирует новый материал и делится своим взглядом на жизнь, любовь и повседневные ситуации.

Интересные факты

  • Елизавета-Варвара является победительницей нескольких стендап конкурсов.
  • Она активно выступает как в России, так и за рубежом, собирая полные залы.
  • Комедиантка не боится затрагивать острые темы, делая это с юмором и остроумием.

Как добраться?

Standup Club на Трубной удобно расположен в центре Москвы, что делает его легкодоступным для всех зрителей. Рекомендуем воспользоваться общественным транспортом или заранее заказать такси.

Билеты

Билеты на концерт можно приобрести на официальном сайте клуба или в кассах. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:00 от 1500 ₽

Фотографии

Елизавета-Варвара Аранова Елизавета-Варвара Аранова Елизавета-Варвара Аранова Елизавета-Варвара Аранова Елизавета-Варвара Аранова Елизавета-Варвара Аранова Елизавета-Варвара Аранова Елизавета-Варвара Аранова Елизавета-Варвара Аранова

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