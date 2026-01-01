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Елизавета Варвара Аранова. Женский стендап
Киноафиша Елизавета Варвара Аранова. Женский стендап

Елизавета Варвара Аранова. Женский стендап

18+
Возраст 18+

О концерте

Сольный стендап-концерт Елизаветы Варвары Арановой

В Перми состоится сольный стендап-концерт Елизаветы Варвары Арановой, комикессы и постоянного резидента шоу «Женский стендап» на ТНТ. Елизавета также является ведущей подкаста «Страхи» и психолого-юмористического шоу ЧУВС на канале StandUp Club #1. Её выступления славятся прямолинейностью и откровенностью, а также затрагивают важные темы, такие как психотерапия, детские травмы и смена ценностей поколений.

Многогранный подход к комедии

Елизавета Варвара Аранова — ваш личный комедийный терапевт, помогающий смеяться над сложными ситуациями. Её выступления привлекут любителей глубоких и откровенных шуток. Комикесса активно участвует в различных медийных проектах как гость и ведущая, что способствует росту её популярности и увеличению спроса на выступления.

Творческая активность и развитие

За последний год масштабы выступлений Елизаветы значительно увеличились: от небольших баров на 60 мест до больших концертных залов, принимающих несколько тысяч зрителей. Это подтверждает растущий интерес публики к её комической деятельности.

Темы, которые волнуют

Комедия Елизаветы Варвары Арановой многогранна и откровенна. Она легко переходит от шуток к пронзительным откровениям, поднимая серьёзные темы. Елизавета обсуждает вопросы психотерапии, делится личными переживаниями и рассуждает о смене ценностей, не боясь раскрыть свои тайны.

Авторский почерк

Поэтика выступлений Елизаветы проходит красной нитью через все её проекты. Это попытка психологической терапии с помощью юмора, что делает её концерты уникальными и запоминающимися. Елизавета Варвара Аранова научит вас смеяться над тем, над чем вы когда-то плакали!

Купить билет на концерт Елизавета Варвара Аранова. Женский стендап

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В других городах
Октябрь
3 октября суббота
19:00
ДК Калинина Пермь, Куйбышева, 140а

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