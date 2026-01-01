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Елизавета Варвара Аранова. Женский стендап
Киноафиша Елизавета Варвара Аранова. Женский стендап

Елизавета Варвара Аранова. Женский стендап

18+
Возраст 18+

О концерте

Елизавета Варвара Аранова: сольный стендап концерт

Елизавета Варвара Аранова – талантливая стендап-комикесса, сценарист и режиссёр, известная своей активной деятельностью на телевидении. Она является постоянным резидентом шоу «Женский стендап» на ТНТ и популярной ведущей подкастов.

Своим свежим взглядом на комедию Елизавета покоряет зрителей, благодаря чему её популярность значительно возросла. За последний год она значительно расширила масштабы своих выступлений, переходя от уютных баров до больших концертных залов, вмещающих тысячи зрителей.

Комедийный стиль Елизаветы – это смелое сочетание юмора и откровенности. В своих выступлениях она умело чередует шутки и глубокие размышления на актуальные темы, такие как психотерапия, детские травмы и изменения в ценностях поколений. Она не боится делиться личными историями, что делает её выступления особенно близкими и relatable для зрителей.

Авторский почерк Елизаветы можно заметить во всех её проектах, где она стремится проводить психологическую терапию с помощью юмора. Елизавета Варвара Аранова становится вашим личным комедийным терапевтом, который научит смеяться над тем, что раньше вызывало слёзы.

Не упустите возможность увидеть выступление этой яркой артистки – живая комедия с её участием гарантированно наполнит ваш вечер смехом и глубокими размышлениями!

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В других городах
Ноябрь
22 ноября воскресенье
17:00
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3
20:00
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3

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