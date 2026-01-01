Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Елизавета Варвара Аранова. Женский стендап
Киноафиша Елизавета Варвара Аранова. Женский стендап

Елизавета Варвара Аранова. Женский стендап

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап-концерт Елизаветы Варвары Арановой

В КК имени Маяковского в Новосибирске состоится сольный стендап-концерт Елизаветы Варвары Арановой. Комикесса активно участвует в различных медиапроектах, включая шоу «Женский стендап» на ТНТ и подкаст «Страхи». Её выступления отличаются откровенностью и прямолинейностью, затрагивая такие сложные темы, как психотерапия, детские травмы и смена ценностей поколений.

Творческая активность и успех

Елизавета Варвара Аранова — талантливый стендап-комик, сценарист и режиссёр. Она является постоянным резидентом шоу «Женский стендап» на ТНТ и ведет подкаст «Страхи», а также психолого-юмористическое шоу ЧУВС на канале StandUp Club #1. Благодаря её яркой и многогранной личности, очень сильно возрос спрос на её выступления. За год ей удалось перейти от небольших баров до крупных концертных залов, способных принимать тысячу зрителей.

Темы выступлений

Комедия Елизаветы Варвары Арановой многогранна и откровенна. В своих выступлениях она мастерски переходит от юмора к пронзительным откровениям, обсуждая сложные темы. Елизавета делится своими размышлениями о психотерапии, детских и подростковых травмах, а также рефлексирует о смене ценностей у разных поколений. Не боится говорить о личных переживаниях и секретах, она открывает важные темы, которые резонируют с публикой.

Комедийная терапия

Авторский почерк Елизаветы, проходящий красной нитью через все её проекты, можно охарактеризовать как попытку психологической терапии с помощью юмора. Она учит зрителей смеяться над тем, что ранее вызывало слёзы, и становится их личным комедийным терапевтом.

Исполнители
Елизавета-Варвара Аранова

Купить билет на концерт Елизавета Варвара Аранова. Женский стендап

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
24 октября суббота
19:00
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15

В ближайшие дни

С.О.С. Осенний концерт
16+
Постпанк

С.О.С. Осенний концерт

1 ноября в 19:00 Уздечка
от 1280 ₽
Алексей Архиповский
6+
Классическая музыка

Алексей Архиповский

24 апреля в 19:00 Дом ученых
от 2200 ₽
Мамин клуб, или Первые шаги. Тромбон
0+
Классическая музыка

Мамин клуб, или Первые шаги. Тромбон

11 февраля в 11:00 Новосибирская филармония
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше