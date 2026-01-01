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Елизавета Варвара Аранова. Женский стендап
Киноафиша Елизавета Варвара Аранова. Женский стендап

Елизавета Варвара Аранова. Женский стендап

18+
Возраст 18+

О концерте

Сольный стендап-концерт Елизаветы Варвары Арановой в Казани

В культурном центре «Сайдаш» Казани состоится сольный стендап-концерт талантливой комикессы Елизаветы Варвары Арановой. Она известна своим участием в различных медиаформатах, включая шоу «Женский стендап» на ТНТ и подкаст «Страхи». Её выступления выделяются откровенностью и прямолинейностью, и затрагивают серьезные темы, такие как психотерапия и смена ценностей поколений.

О комике

Елизавета Варвара Аранова — не просто стендап-комик, но и сценарист, режиссёр и постоянный резидент шоу «Женский стендап» на ТНТ. Она также ведет психолого-юмористическое шоу ЧУВС на канале StandUp Club #1. Успех артистки стремительно растет: недавно она выступала на площадках, вместимостью от небольших баров до больших концертных залов.

Тематика выступлений

Комедия Елизаветы Варвары Арановой выражает многогранность и откровенность. В её монологах легко можно заметить переходы от шуток к глубоким откровениям. Артистка обсуждает важные проблемы, включая детские и подростковые травмы, а также вопросы смены ценностей между поколениями. Елизавета не боится делиться личными историями, что позволяет зрителям почувствовать близость и вовлеченность.

Комедийная терапия

Уникальный стиль Елизаветы можно охарактеризовать как попытку психологической терапии через юмор. Она учит зрителей смеяться над теми ситуациями, которые раньше вызывали горечь и слезы. Если вы цените глубокие и честные шутки, этот концерт станет для вас настоящим открытием!

Исполнители
Аранова Е

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В других городах
Ноябрь
7 ноября суббота
17:00
КЦ «Сайдаш» Казань, Николая Ершова, 57а
20:00
КЦ «Сайдаш» Казань, Николая Ершова, 57а

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