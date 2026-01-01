Елизавета Варвара Аранова. Съёмка. Женский Стендап

Комедия Елизаветы Варвары Арановой: откровения и юмор в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на увлекательный концерт стендап-комика, сценариста и режиссера Елизаветы Варвары Арановой. Ее творчество привлечет внимание как поклонников комедийного жанра, так и тех, кто ищет глубокие и честные темы в выступлениях.

Об авторе

Елизавета активно участвует в медийных проектах. Она — постоянный резидент шоу «Женский стендап» на ТНТ и ведет подкасты «Страхи» и «Что у вас случилось?» на канале StandUp Club #1. За последний год ее популярность резко возросла, и она переходит от выступлений в небольших барах на тысячи зрителей в больших концертных залах.

Темы выступления

Комедия Елизаветы многогранная и откровенная. В своих выступлениях она поднимает сложные вопросы: психотерапия, детские травмы и смена ценностей поколений. Елизавета не боится делиться личными историями и исследовать самые глубокие тайны.

Авторский подход

Стиль Елизаветы можно охарактеризовать как свою собственную психологическую терапию через юмор. Она стремится помочь зрителям смеяться над тем, что раньше вызывало слезы. Каждый, кто придет на ее выступление, сможет найти для себя что-то важное и личное.

Особые условия

Отметим, что во время концерта будет проходить съемка. Перемещение по залу во время записи запрещено, поэтому просьба занять свои места заранее для комфортного просмотра концерта.

Не упустите возможность увидеть уникальное представление, где каждый найдёт что-то близкое сердцу. Ждем вас на концерте Елизаветы Варвары Арановой!