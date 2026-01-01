Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Елизавета Варвара Аранова. Съёмка. Женский Стендап
Киноафиша Елизавета Варвара Аранова. Съёмка. Женский Стендап

Елизавета Варвара Аранова. Съёмка. Женский Стендап

18+
Возраст 18+

О концерте

Комедия Елизаветы Варвары Арановой: откровения и юмор в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на увлекательный концерт стендап-комика, сценариста и режиссера Елизаветы Варвары Арановой. Ее творчество привлечет внимание как поклонников комедийного жанра, так и тех, кто ищет глубокие и честные темы в выступлениях.

Об авторе

Елизавета активно участвует в медийных проектах. Она — постоянный резидент шоу «Женский стендап» на ТНТ и ведет подкасты «Страхи» и «Что у вас случилось?» на канале StandUp Club #1. За последний год ее популярность резко возросла, и она переходит от выступлений в небольших барах на тысячи зрителей в больших концертных залах.

Темы выступления

Комедия Елизаветы многогранная и откровенная. В своих выступлениях она поднимает сложные вопросы: психотерапия, детские травмы и смена ценностей поколений. Елизавета не боится делиться личными историями и исследовать самые глубокие тайны.

Авторский подход

Стиль Елизаветы можно охарактеризовать как свою собственную психологическую терапию через юмор. Она стремится помочь зрителям смеяться над тем, что раньше вызывало слезы. Каждый, кто придет на ее выступление, сможет найти для себя что-то важное и личное.

Особые условия

Отметим, что во время концерта будет проходить съемка. Перемещение по залу во время записи запрещено, поэтому просьба занять свои места заранее для комфортного просмотра концерта.

Не упустите возможность увидеть уникальное представление, где каждый найдёт что-то близкое сердцу. Ждем вас на концерте Елизаветы Варвары Арановой!

Купить билет на концерт Елизавета Варвара Аранова. Съёмка. Женский Стендап

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
20 декабря воскресенье
18:00
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
от 1500 ₽
21:00
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
от 1500 ₽

Фотографии

Елизавета Варвара Аранова. Съёмка. Женский Стендап Елизавета Варвара Аранова. Съёмка. Женский Стендап Елизавета Варвара Аранова. Съёмка. Женский Стендап Елизавета Варвара Аранова. Съёмка. Женский Стендап Елизавета Варвара Аранова. Съёмка. Женский Стендап Елизавета Варвара Аранова. Съёмка. Женский Стендап Елизавета Варвара Аранова. Съёмка. Женский Стендап Елизавета Варвара Аранова. Съёмка. Женский Стендап Елизавета Варвара Аранова. Съёмка. Женский Стендап

В ближайшие дни

Вивальди «Времена года» над Петербургом. Концерт на крыше
6+
Классическая музыка

Вивальди «Времена года» над Петербургом. Концерт на крыше

21 августа в 20:00 Крыша Zarenkov Gallery
от 1600 ₽
Саша Алмазова
6+
Джаз

Саша Алмазова

10 октября в 19:00 Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге
Билеты
Моя Мишель
16+
Поп

Моя Мишель

14 февраля в 19:00 Ледовый дворец
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше