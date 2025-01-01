Елизавета Леонская (фортепиано), МГСО, Иван Рудин (дирижёр)

Концерт в Зарядье: Бетховен в исполнении оркестра

Приглашаем вас на захватывающий концерт, который посвятим великому композитору Людвигу ван Бетховену. В программе вечера представлены две его значимые работы:

I отделение: Концерт для фортепиано с оркестром № 3 до минор, op. 37

Это произведение, написанное в 1800-1801 годах, считается одним из пионеров романтического концертного жанра. Бетховен использует удивительные мелодические линии и оригинальную гармонию, что делает этот концерт настоящим вызовом для исполнителя.

II отделение: Симфония № 3 ми-бемоль мажор («Героическая»), op. 55

«Героическая» симфония — одна из самых известных симфоний композитора. Первоначально она была написана в память о Наполеоне, но позже Бетховен изменил название в знак разочарования. Симфония отличается масштабностью и глубиной выразительности. Это произведение, полное драматизма и революционного духа, продолжает вдохновлять публику и музыкантов по всему миру.

Продолжительность концерта

Концерт продлится 90 минут: I отделение — 40 минут, II отделение — 50 минут. Не упустите возможность насладиться живой музыкой в исполнении талантливых музыкантов!