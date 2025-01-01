Лекция Елизаветы Фетисовой: «Общество выгорания: как мы устали быть»

Почему мы все устали и виним себя за это? На лекции будет обсуждаться, как современное общество стало выгоревшим и перформативным. Мы сами заставляем себя быть постоянно эффективными, продуктивными и радостными, хотя на самом деле это может быть невыносимо.

Сегодня неэффективность воспринимается как слабость, а выгорание — как признак «плохих границ». Если вам больно или вы злитесь, это может восприниматься как токсичное поведение. Однако усталость — это не слабость, а системная норма.

Темы для обсуждения:

Что такое общество выгорания и почему усталость — это не слабость, а системная норма;

Как перформанс радости и продуктивности стал новым социальным долгом;

Почему язык заботы стал языком исключения;

Что общего между выгоранием и культурой «токсичности»;

Как мы перешли от термина «виновен» к «поврежден»;

Можно ли по-настоящему отдохнуть в эпоху бесконечной самопрезентации?

Лекция — это не только о философии, но и о попытке вернуть себе право быть уязвимым, медленным и живым. Это философская рефлексия о том, в чем мы живем, без глубокого погружения в психологию.

Кто рассказывает?

Елизавета Фетисова — преподаватель философии, публичный лектор и креативный продюсер. Она является ведущей «Философского шоу» от Medium Quality.

Возрастное ограничение

6+