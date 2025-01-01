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Елизавета Фетисова. Общество выгорания: как мы устали быть
Билеты от 1000₽
Киноафиша Елизавета Фетисова. Общество выгорания: как мы устали быть

Елизавета Фетисова. Общество выгорания: как мы устали быть

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Лекция Елизаветы Фетисовой: «Общество выгорания: как мы устали быть»

Почему мы все устали и виним себя за это? На лекции будет обсуждаться, как современное общество стало выгоревшим и перформативным. Мы сами заставляем себя быть постоянно эффективными, продуктивными и радостными, хотя на самом деле это может быть невыносимо.

Сегодня неэффективность воспринимается как слабость, а выгорание — как признак «плохих границ». Если вам больно или вы злитесь, это может восприниматься как токсичное поведение. Однако усталость — это не слабость, а системная норма.

Темы для обсуждения:

  • Что такое общество выгорания и почему усталость — это не слабость, а системная норма;
  • Как перформанс радости и продуктивности стал новым социальным долгом;
  • Почему язык заботы стал языком исключения;
  • Что общего между выгоранием и культурой «токсичности»;
  • Как мы перешли от термина «виновен» к «поврежден»;
  • Можно ли по-настоящему отдохнуть в эпоху бесконечной самопрезентации?

Лекция — это не только о философии, но и о попытке вернуть себе право быть уязвимым, медленным и живым. Это философская рефлексия о том, в чем мы живем, без глубокого погружения в психологию.

Кто рассказывает?

Елизавета Фетисова — преподаватель философии, публичный лектор и креативный продюсер. Она является ведущей «Философского шоу» от Medium Quality.

Возрастное ограничение

6+

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
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