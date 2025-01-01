Почему мы все устали и виним себя за это? На лекции будет обсуждаться, как современное общество стало выгоревшим и перформативным. Мы сами заставляем себя быть постоянно эффективными, продуктивными и радостными, хотя на самом деле это может быть невыносимо.
Сегодня неэффективность воспринимается как слабость, а выгорание — как признак «плохих границ». Если вам больно или вы злитесь, это может восприниматься как токсичное поведение. Однако усталость — это не слабость, а системная норма.
Лекция — это не только о философии, но и о попытке вернуть себе право быть уязвимым, медленным и живым. Это философская рефлексия о том, в чем мы живем, без глубокого погружения в психологию.
Елизавета Фетисова — преподаватель философии, публичный лектор и креативный продюсер. Она является ведущей «Философского шоу» от Medium Quality.
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