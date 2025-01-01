На предстоящей лекции Елизаветы Фетисовой мы погрузимся в увлекательный мир философских представлений о любви. От античности до современности мы исследуем, как изменялось наше восприятие этого чувства, включая феномен «второй половинки» и парадокс выбора в эпоху «свайпов».
В ходе лекции мы обсудим:
Лектором выступит Елизавета Фетисова — преподаватель философии, публичный лектор, креативный продюсер и ведущая «Философского шоу» от Medium Quality. Елизавета поделится своими знаниями и опытом, предлагая свежий взгляд на философию любви.
На лекцию приглашаются слушатели старше 16 лет. Этот вопрос о любви будет интересен всем — от подростков, ищущих ответ на свои волнующие вопросы, до взрослых, желающих глубже понять суть человеческих отношений.