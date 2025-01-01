Лекция Елизаветы Фетисовой: "Философия любви: от эроса до краша"

На предстоящей лекции Елизаветы Фетисовой мы погрузимся в увлекательный мир философских представлений о любви. От античности до современности мы исследуем, как изменялось наше восприятие этого чувства, включая феномен «второй половинки» и парадокс выбора в эпоху «свайпов».

Что вас ждет на лекции?

В ходе лекции мы обсудим:

С чего мы решили, что у нас есть «вторая половинка»?

Почему образ альтушки стал идеалом античного эроса?

Как платформа Tinder усложнила поиски любви вместо того, чтобы облегчить их?

Какие любовные коды использует популярный исполнитель Шуфутинский и что такое метафизика Круга?

Как порнография повлияла на восприятие любви и страсти, и в чем заключается метафора «мертвечины»?

Кто проводит лекцию?

Лектором выступит Елизавета Фетисова — преподаватель философии, публичный лектор, креативный продюсер и ведущая «Философского шоу» от Medium Quality. Елизавета поделится своими знаниями и опытом, предлагая свежий взгляд на философию любви.

Возрастное ограничение

На лекцию приглашаются слушатели старше 16 лет. Этот вопрос о любви будет интересен всем — от подростков, ищущих ответ на свои волнующие вопросы, до взрослых, желающих глубже понять суть человеческих отношений.