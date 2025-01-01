Меню
Елизавета Фетисова. Философия любви: от эроса до краша
16+
О концерте/спектакле

Лекция Елизаветы Фетисовой: "Философия любви: от эроса до краша"

На предстоящей лекции Елизаветы Фетисовой мы погрузимся в увлекательный мир философских представлений о любви. От античности до современности мы исследуем, как изменялось наше восприятие этого чувства, включая феномен «второй половинки» и парадокс выбора в эпоху «свайпов».

Что вас ждет на лекции?

В ходе лекции мы обсудим:

  • С чего мы решили, что у нас есть «вторая половинка»?
  • Почему образ альтушки стал идеалом античного эроса?
  • Как платформа Tinder усложнила поиски любви вместо того, чтобы облегчить их?
  • Какие любовные коды использует популярный исполнитель Шуфутинский и что такое метафизика Круга?
  • Как порнография повлияла на восприятие любви и страсти, и в чем заключается метафора «мертвечины»?

Кто проводит лекцию?

Лектором выступит Елизавета Фетисова — преподаватель философии, публичный лектор, креативный продюсер и ведущая «Философского шоу» от Medium Quality. Елизавета поделится своими знаниями и опытом, предлагая свежий взгляд на философию любви.

Возрастное ограничение

На лекцию приглашаются слушатели старше 16 лет. Этот вопрос о любви будет интересен всем — от подростков, ищущих ответ на свои волнующие вопросы, до взрослых, желающих глубже понять суть человеческих отношений.

В других городах

Санкт-Петербург, 11 октября
Тренинг-центр «Измайловский» Санкт-Петербург, Измайловский просп., 2
19:00 от 1300 ₽

