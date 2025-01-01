Елизавета Бам: кукольный спектакль по Хармсу в Театре сказки

В Театре сказки вас ждет спектакль «Елизавета Бам» по одноименной пьесе Даниила Хармса в постановке Светланы Дорожко. Эта пьеса, написанная одним из самых известных русских абсурдистов, впервые будет представлена на сцене театра кукол.

Первая постановка «Елизаветы Бам» была осуществлена самим автором в сотрудничестве с поэтами литературной группы ОБЭРИУ. Премьера состоялась 24 января 1928 года на творческом вечере обэриутов «Три левых часа» в Доме печати, ныне известном как музей Фаберже.

Новый взгляд на абсурд

Сценическая история пьесы не так часто появляется в репертуаре драматических театров, и теперь она обретает новую жизнь в театре кукол. Для Театра сказки эта премьера является знаковой, так как это первое обращение к жанру абсурда и экспериментальный опыт. Новый язык, образы и способы взаимодействия, включая использование пространства, делают спектакль уникальным.

Особенности постановки

Действие спектакля будет разворачиваться в фойе театра, где винтовая лестница, соединяющая первый и второй этажи, станет одним из смыслообразующих элементов. Ярморочно-площадной характер сценического пространства отражает жанр постановки — драматическую буффонаду с участием кукол.

Спектакль рассчитан на взрослую аудиторию и составит компанию единственному спектаклю Театра сказки для взрослых зрителей — трагифарсу «Русалка» по мотивам одноименной поэмы Александра Пушкина.

Гротеск и диалог

Среди элементов спектакля будут гротеск, клоунада, вокальные и пластические номера, световые эффекты, а также «живое» сценическое пространство, которое позволит зрителям увидеть игру в куклы. Несмотря на несерьезную форму, спектакль ведет серьезный диалог о встрече, взаимодействии, борьбе и примирении маленькой, хрупкой человеческой души с большим и страшным внешним миром.

Не пропустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию классической пьесы на сцене Театра сказки!