Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Елизавета Бам
Киноафиша Елизавета Бам

Спектакль Елизавета Бам

Постановка
Театр сказки 16+
Режиссер Светлана Дорожко
Продолжительность 1 час
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Елизавета Бам: кукольный спектакль по Хармсу в Театре сказки

В Театре сказки вас ждет спектакль «Елизавета Бам» по одноименной пьесе Даниила Хармса в постановке Светланы Дорожко. Эта пьеса, написанная одним из самых известных русских абсурдистов, впервые будет представлена на сцене театра кукол.

Первая постановка «Елизаветы Бам» была осуществлена самим автором в сотрудничестве с поэтами литературной группы ОБЭРИУ. Премьера состоялась 24 января 1928 года на творческом вечере обэриутов «Три левых часа» в Доме печати, ныне известном как музей Фаберже.

Новый взгляд на абсурд

Сценическая история пьесы не так часто появляется в репертуаре драматических театров, и теперь она обретает новую жизнь в театре кукол. Для Театра сказки эта премьера является знаковой, так как это первое обращение к жанру абсурда и экспериментальный опыт. Новый язык, образы и способы взаимодействия, включая использование пространства, делают спектакль уникальным.

Особенности постановки

Действие спектакля будет разворачиваться в фойе театра, где винтовая лестница, соединяющая первый и второй этажи, станет одним из смыслообразующих элементов. Ярморочно-площадной характер сценического пространства отражает жанр постановки — драматическую буффонаду с участием кукол.

Спектакль рассчитан на взрослую аудиторию и составит компанию единственному спектаклю Театра сказки для взрослых зрителей — трагифарсу «Русалка» по мотивам одноименной поэмы Александра Пушкина.

Гротеск и диалог

Среди элементов спектакля будут гротеск, клоунада, вокальные и пластические номера, световые эффекты, а также «живое» сценическое пространство, которое позволит зрителям увидеть игру в куклы. Несмотря на несерьезную форму, спектакль ведет серьезный диалог о встрече, взаимодействии, борьбе и примирении маленькой, хрупкой человеческой души с большим и страшным внешним миром.

Не пропустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию классической пьесы на сцене Театра сказки!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 октября
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 10 октября
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Елизавета Бам

В ближайшие дни

Аленький цветочек
6+
Детский
Аленький цветочек
28 сентября в 12:00 Театр комедии им. Акимова
от 300 ₽
Ретро
16+
Премьера Драма
Ретро
9 января в 19:00 Театр им. Ленсовета
от 1000 ₽
Миша
18+
Комедия
Миша
25 августа в 20:00 3/4
от 2000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше