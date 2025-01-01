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Елизавета Английская
Билеты от 300₽
Киноафиша Елизавета Английская

Спектакль Елизавета Английская

Постановка
Театр им. Ермоловой 16+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Елизавета Английская» в Театре Ермоловой

Исторические пьесы – это особый жанр драматургии, который сочетает документальные факты и авторский вымысел. Они предоставляют широкие возможности для режиссёрской интерпретации и фантазии художника, а также становятся интересным материалом для работы артистов.

В мае 2025 года в Театре Ермоловой молодой талантливый режиссёр Владимир Киммельман представит свой спектакль по малоизвестной пьесе австрийского драматурга Фердинанда Брукнера «Елизавета Английская». Эта работа обещает быть насыщенной событиями и эмоциями, ведь в ней переплетаются исторический контекст, сильные личности, войны, интриги, любовь и предательство.

О спектакле

Главную роль Елизаветы исполнит блистательная актриса Евгения Дмитриева. В других значимых ролях зрители смогут увидеть: Ивана Мулина, Данилу Казакова, Антона Колесникова и Константина Плотникова. Каждого из этих артистов отличает уникальный стиль исполнения и глубокое понимание своих персонажей.

Интересные факты

Пьеса Фердинанда Брукнера «Елизавета Английская» не так широко известна, как другие произведения о королевских династиях, но она предлагает свежий взгляд на исторические события и личные драмы, связанные с правлением одной из самых известных королев в истории. Режиссёр Владимир Киммельман известен своими смелыми решениями и творческим подходом, что делает этот спектакль особенно ожидаемым.

Не упустите возможность увидеть это увлекательное представление, полное страсти и драмы. Подробности о времени и месте спектакля можно узнать на официальном сайте Театра Ермоловой.

Режиссер
Владимир Киммельман
В ролях
Илья Винс
Анна Воркуева
Евгения Дмитриева
Сергей Занемонец
Данила Казаков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
19:00 от 500 ₽
22 октября
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
19:00 от 300 ₽

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