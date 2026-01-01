Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Элиза
Киноафиша Элиза

Спектакль Элиза

Постановка
Буфф 12+
Продолжительность 3 часа
Возраст 12+

О спектакле

История о преображении в театре «Буфф»

В спектакле «Элиза» два молодых парня, выпускники Оксфорда и Кембриджа, решают заключить пари: они обязуются за короткий срок превратить случайную встречу с девочкой с улицы в настоящую английскую леди.

Учеба и романтика

Этот розыгрыш оборачивается серьезной «работой» по обучению озорной героини манерам светского общества. А что насчет любви? Современный мюзикл, конечно, не обойдется без романтической линии!

Музыка и танцы

Зрители могут ожидать веселое представление, наполненное песнями, танцевальными номерами и яркими актерскими импровизациями. Все это возможно только в театре «Буфф».

Режиссер
Исаак Штокбант
В ролях
Ксения Андреева
Анастасия Азеева-Шведова
Денис Гладкий
Иван Семенов
Михаил Гусев

Купить билет на спектакль Элиза

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
Октябрь
27 сентября воскресенье
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1400 ₽
17 октября суббота
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1400 ₽

Фотографии

Элиза Элиза Элиза Элиза Элиза Элиза Элиза Элиза Элиза Элиза Элиза Элиза Элиза

В ближайшие дни

Комиссия
18+
Перформанс Иммерсивный

Комиссия

2 сентября в 20:00 Скороход
от 2000 ₽
Фауст
12+
Опера

Фауст

17 сентября в 19:00 Мариинский театр
от 1600 ₽
Судите нежно обо мне…
12+
Моноспектакль

Судите нежно обо мне…

23 августа в 19:00 Камерный театр «Площадка на Грибоедова»
от 1200 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше