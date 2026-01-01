Спектакль Элиза

История о преображении в театре «Буфф»

В спектакле «Элиза» два молодых парня, выпускники Оксфорда и Кембриджа, решают заключить пари: они обязуются за короткий срок превратить случайную встречу с девочкой с улицы в настоящую английскую леди.

Учеба и романтика

Этот розыгрыш оборачивается серьезной «работой» по обучению озорной героини манерам светского общества. А что насчет любви? Современный мюзикл, конечно, не обойдется без романтической линии!

Музыка и танцы

Зрители могут ожидать веселое представление, наполненное песнями, танцевальными номерами и яркими актерскими импровизациями. Все это возможно только в театре «Буфф».