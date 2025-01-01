Меню
Eliza's Band
Билеты от 1700₽
Eliza's Band

Eliza's Band

6+
Возраст 6+
Билеты от 1700₽

О концерте/спектакле

Музыка нового поколения: программа «I Don't Care»

Приглашаем посетить особый музыкальный вечер в клубе Игоря Бутмана! В этот раз в центре внимания - виртуозная саксофонистка Елизавета Юргина, представляющая свою программу «I Don't Care» с ансамблем Eliza's Band.

Джаз и его современные интерпретации

Программа обещает удивить зрителей свежими джазовыми ритмами, которые идеально сочетают в себе элементы классического и современного звучания. Елизавета Юргина, представляя «джаз нового поколения», создает уникальную атмосферу, наполненную энергией и экспрессией.

Кто эта талантливая саксофонистка?

Елизавета Юргина - одна из самых ярких молодых артисток на российской джазовой сцене. Она уже успела заявить о себе как автор и музыкант, привнося в свои композиции инновационные музыкальные идеи и эмоции. Ее выступления полны не только технического мастерства, но и яркой индивидуальности.

Почему стоит посетить?

Вечер с Eliza's Band - это отличный способ насладиться качественной музыкой, отдохнуть от повседневных забот и окунуться в мир джаза. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и открыть для себя новые грани джазовой музыки!

Расписание

21 октября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 1700 ₽

