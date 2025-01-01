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ELIXIR 2049: аудиовизуальное шоу
Киноафиша ELIXIR 2049: аудиовизуальное шоу

ELIXIR 2049: аудиовизуальное шоу

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

ELIXIR 2049: Космический Концерт-Ритуал

Погрузитесь в трансцендентную ночь под звёздным куполом Планетария 1, где сливаются звук, свет и сознание. ELIXIR 2049 — это не просто концерт, а уникальный аудиовизуальный ритуал, на стыке человеческого интеллекта и искусственного разума, который создаёт новую планетарную резонансную волну.

Мистическое Слияние Искусства и Технологий

Проект SYNTHTOPIA объединяется с мистическим голосом и духовной энергией Анетты Морозовой, чтобы раскрыть Эликсир жизни. Это церемония, которая открывает портал в измерение, где технологии усиливают интуицию, а вибрации пробуждают вечность.

Уникальный Опыт и Визуальные Миры

Эфирные саундскейпы, небесные визуальные миры и гипнотическое повествование создают целостный опыт, в котором искусственный интеллект не заменяет художника, а усиливает божественное творчество. Этот проект — результат глобальных коллабораций с такими гигантами, как Netflix, Xbox и Apple Music, что делает его особенно значимым для современного искусства.

Гармония Будущего

Почему SYNTHTOPIA? Потому что будущему нужна не только технология. Ему нужна гармония. Это точка пересечения музыки, сознания и технологий, которая обещает изменить восприятие искусства и его место в нашем мире.

Не пропустите возможность стать частью этого уникального события! Погрузитесь в атмосферу, где звук и свет создают неповторимый опыт, который оставит в вашем сердце след на всю жизнь.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 сентября
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
22:22 от 1200 ₽

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