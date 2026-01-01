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Елисейские поля. Огни Парижа
Билеты от 2500₽
Киноафиша Елисейские поля. Огни Парижа

Елисейские поля. Огни Парижа

6+
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте

Огни Парижа — музыкальная программа для любителей шансона

«Огни Парижа» — это музыкальная программа группы «Елисейские поля», созданная для истинных ценителей французского шансона. На этом концерте вы сможете насладиться шармом и романтикой, а также ощутить лёгкую грусть и весеннее настроение. Сцена Jam Club будет наполнена мелодиями, знакомыми с первых нот: песни Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, ZAZ, Джо Дассена, Далиды, Мирей Матье, Патриции Каас, Франсуазы Арди и Мари Лафорэ — настоящие легенды французской сцены.

Концерт представляет собой музыкальную прогулку по самым известным кварталам Парижа — от шумных Елисейских полей до тихих двориков Латинского квартала. Приглушенный свет, нежный шелест аккордеона и изящные партии скрипки создают неповторимую атмосферу, которая захватывает с первых мгновений.

Амбассадоры французской музыки в Москве

За последние три года группа «Елисейские поля» зарекомендовала себя как настоящий амбассадор французской музыкальной традиции в Москве. Коллектив исполняет шансон, эстрадную классику и современные хиты, бережно сохраняя оригинальное звучание и добавляя театральный шарм. Лидер группы Елена Харо, в прошлом актриса театра и кино, на протяжении своей жизни окружала себя французским языком и культурой. Множество поездок по Франции — от Прованса до Нормандии — обогатили её понимание этой уникальной территории и её менталитета. Каждое исполнение — это не просто песня, а живая история, рассказанная с глубокими эмоциями.

Таланты на сцене

Коллектив состоит из профессиональных музыкантов — выпускников лучших музыкальных учебных заведений и лауреатов международных конкурсов. В составе группы: Полина Прянник (альт), Олег Добротин (аккордеон), Вадим Правилов (бас) и Алексей Гагарин (барабаны), каждый из которых приносит свою индивидуальность и профессионализм в общее звучание.

Купить билет на концерт Елисейские поля. Огни Парижа

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Сентябрь
10 сентября четверг
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 2500 ₽

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