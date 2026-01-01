Оповещения от Киноафиши
Билеты
Елисей Мысин (фортепиано). Праздничный концерт к 8 марта
Билеты от 1500₽
О концерте

Концерт к Международному женскому дню в Москве

6 марта в честь самого красивого праздника весны - Международного женского дня - приглашаем вас на праздничный концерт с фееричным выступлением юного пианиста-виртуоза, Елисея Мысина. В великолепной акустике зала Соборной палаты Елисей покорит сердца слушателей музыкальными шедеврами великих мастеров: Моцарта, Шопена и Рахманинова.

Программа концерта

Первое отделение откроется Сонатой си-бемоль мажор В. А. Моцарта, которая демонстрирует переход от перенасыщенности музыкального языка барокко к прозрачному стилю классицизма. Живая и энергичная первая часть сонаты очарует своей мелодикой, в то время как глубина вторых частей заворожит слушателей.

Далее Елисей исполнит 10 вариаций на тему ариетты «Unser dummer Pöbel meint», написанные на тему оперы Кристофора Виллибарда Глюка. Вариации продемонстрируют виртуозность и характерность музыкального письма Моцарта. Завершит первое отделение Соната ля минор, созданная в сложный период жизни композитора, отражающая тревожные эмоции и возвышенные черты.

Второе отделение

Второе отделение концерта начнется с Ноктюрна ми мажор Фредерика Шопена, после чего зрители услышат три его вальса: ля минор, фа мажор и ля бемоль мажор. Эмоциональность шопеновских вальсов придаст им поэтические смыслы и превратит их в самостоятельные произведения.

Концерт завершится произведениями Сергея Рахманинова, которые впечатляют яркой образностью и глубочайшим драматизмом. Елисей исполнит три прелюдии из опуса 23 и два этюда-картины из опуса 33.

Исполнитель

Солистом вечера станет Елисей Мысин — юный пианист, родившийся в 2010 году в Ставрополе. С ранних лет он обучается музыке, и уже в пять лет поразил публику на финале телевизионного конкурса «Синяя птица». За свои достижения Елисей был признан лауреатом множества международных конкурсов и стал обладателем I премии на Международном конкурсе им. Ф. Шопена в Нэшвилле.

Елисей — стипендиат Международного благотворительного фонда «Новые имена» и компании «Yamaha». Он активно участвует в проектах Дениса Мацуева, включая известные фестивали и концерты по всему миру.

Программа концерта

I отделение
В. А. Моцарт:
- Соната Си бемоль мажор K.281
- Вариации Соль мажор K.455
- Соната ля минор K.310

II отделение
Ф. Шопен:
- Ноктюрн Ми мажор op.62 n.2
- 3 вальса: Ля минор, Фа мажор, Ля бемоль мажор
С. Рахманинов:
- 3 прелюдии op.23 nn.3,6,7
- 2 этюда-картины op.33 nn.6,7
*В программе возможны изменения.

Возрастное ограничение: 6+
Продолжительность: 2 отделения по 40 минут.

Март
6 марта пятница
19:00
Соборная палата Москва, Лихов пер., 6, стр. 1
от 1500 ₽

Фотографии

Елисей Мысин (фортепиано). Праздничный концерт к 8 марта Елисей Мысин (фортепиано). Праздничный концерт к 8 марта

