Элина Пан & The Band

Элина Пан в акустическом концерте

Элина Пан — артистка с присущим ей тембром и харизмой, известная широкой аудитории благодаря главным музыкальным шоу страны. Её путь к сцене начался в Норильске, где она впервые открыла для себя мир вокального исполнительства. Примечательно, что Элина стала финалисткой 10 сезона проекта «Голос» на Первом канале и добилась успеха в шоу «Ну-ка, все вместе!», впечатлив жюри и зрителей своей глубиной подачи и артистизмом.

На предстоящем концерте в акустическом формате, который пройдет в знаменитом клубе, артистка раскроет свои новые музыкальные грани. Вместе с профессиональным составом музыкантов она представит зрителям не просто набор композиций, а целостную эмоциональную историю. Концерт обещает быть разнообразным — от меланхоличных блюзовых баллад до зажигательных соул-стандартов и изысканных джазовых произведений, переосмысленных через призму современного звучания.

Элина является выпускницей эстрадно-джазового колледжа РАМ имени Гнесиных и лауреаткой конкурса «Дельфийские игры» в Новосибирске. Также она была удостоена специального приза «За высокое исполнительское мастерство» на молодежном конкурсе «Всероссийская студенческая весна» в Казани. Артистка сотрудничает со знаменитыми исполнителями как российской, так и зарубежной эстрады, среди которых Леонид Агутин, Игорь Бутман, Дима Билан, а также обладатель премии Grammy Марк Гросс и Майя Азуаена.