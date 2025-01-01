Элина Пан & The Band

Концерт в Джаз-клубе Игоря Бутмана в Москве

Не пропустите уникальную концертную программу финалистки проекта «Голос – 10» Элины Пан и её группы The Band! Это событие состоится в знаменитом Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке.

Об Элине Пан

Элина Пан – талантливая певица и композитор, которая завоевала признание зрителей благодаря своему участию в проекте «Голос». Её уникальный голос и яркая сценическая харизма не оставят равнодушными даже самых взыскательных меломанов.

Что ожидать

На концерте Элина исполнит как оригинальные композиции, так и популярные джазовые стандарты. Музыка в её интерпретации обещает быть насыщенной и эмоциональной. Вы сможете насладиться не только великолепным вокалом, но и мастерством музыкантов из The Band.

О Джаз-клубе Игоря Бутмана

Джаз-клуб Игоря Бутмана – это одно из самых известных мест для любителей джаза в Москве. Здесь выступают как начинающие исполнители, так и мастера своего дела. Уютная атмосфера и отличное звучание делают его идеальным местом для вечернего отдыха и музыкальных открытий.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!