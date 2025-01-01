Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Элина Келешян и Филипп Терацуян
Киноафиша Элина Келешян и Филипп Терацуян

Элина Келешян и Филипп Терацуян

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Элина Келешян и Филипп Терацуян: джазовый дуэт в Эссе

Элина Келешян и Филипп Терацуян — талантливые музыканты, которые уже успели завоевать признание в различных джазовых составах. На этот раз они представят особый концерт в формате джазового дуэта, который требует высокой сыгранности и единения артистов.

Камерность и утонченность

Концерт обещает быть наполненным камерной атмосферой и утонченностью. Музыканты исполнят свои любимые джазовые композиции в авторской интерпретации, что привлечет внимание как ценителей жанра, так и тех, кто впервые знакомится с джазом.

Состав исполнителей

В программе выступления:

  • Элина Келешян — клавишные, вокал
  • Филипп Терацуян — контрабас

Не упустите возможность насладиться великолепным исполнением и почувствовать магию джазовой музыки в исполнении мастеров.

Купить билет на концерт Элина Келешян и Филипп Терацуян

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
11 октября суббота
14:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 800 ₽

В ближайшие дни

Квартет Овагема Султаняна
6+
Джаз
Квартет Овагема Султаняна
12 октября в 20:00 Эссе
от 1500 ₽
Павел Дедищев
18+
Юмор
Павел Дедищев
23 октября в 19:00 ДК «Ростсельмаш»
от 2200 ₽
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
6+
Неоклассика
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
11 марта в 19:00 ДК «Ростсельмаш»
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше