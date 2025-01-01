Элина Келешян и Филипп Терацуян: джазовый дуэт в Эссе

Элина Келешян и Филипп Терацуян — талантливые музыканты, которые уже успели завоевать признание в различных джазовых составах. На этот раз они представят особый концерт в формате джазового дуэта, который требует высокой сыгранности и единения артистов.

Камерность и утонченность

Концерт обещает быть наполненным камерной атмосферой и утонченностью. Музыканты исполнят свои любимые джазовые композиции в авторской интерпретации, что привлечет внимание как ценителей жанра, так и тех, кто впервые знакомится с джазом.

Состав исполнителей

В программе выступления:

Элина Келешян — клавишные, вокал

— клавишные, вокал Филипп Терацуян — контрабас

Не упустите возможность насладиться великолепным исполнением и почувствовать магию джазовой музыки в исполнении мастеров.