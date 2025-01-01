Элина Келешян и Филипп Терацуян — талантливые музыканты, которые уже успели завоевать признание в различных джазовых составах. На этот раз они представят особый концерт в формате джазового дуэта, который требует высокой сыгранности и единения артистов.
Концерт обещает быть наполненным камерной атмосферой и утонченностью. Музыканты исполнят свои любимые джазовые композиции в авторской интерпретации, что привлечет внимание как ценителей жанра, так и тех, кто впервые знакомится с джазом.
В программе выступления:
Не упустите возможность насладиться великолепным исполнением и почувствовать магию джазовой музыки в исполнении мастеров.