Элина Духовная: ритмичный соул и стильный ритм-н-блюз
18+
Возраст 18+

О концерте

Элина Духовная: вечер ритма и души в ресторане Michèle

Элина Духовная, обладательница бархатного голоса, приглашает вас на незабываемый вечер, наполненный чарами r’n’b и soul. Вокалистка группы Dizzy Dutch Duck создаст атмосферу, где каждый сможет ощутить магию знакомых мелодий.

Звучание, которое трогает сердце

На спектакле вы сможете насладиться необычными интерпретациями хитов Amy Winehouse, Lenny Kravitz и Sade. Элина воссоздаст звучание этих легендарных исполнителей так, что каждый нотный поворот вызовет у вас тепло в душе.

В ритме музыки

Приготовьтесь двигаться в такт завораживающим соул-шедеврам. Энергия и харизма Элины Духовной сделают этот спектакль поистине незабываемым. Ощущение близости с музыкой создаст уникальную связь между артистом и зрителем.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, где каждая мелодия и каждый аккорд станут отражением ваших самых сокровенных чувств. Забронируйте место на спектакль и насладитесь вечером, который останется в вашей памяти надолго.

Купить билет на концерт Элина Духовная: ритмичный соул и стильный ритм-н-блюз

Март
14 марта суббота
20:00
Michèle Санкт-Петербург, М.Морская, 24
от 3000 ₽

