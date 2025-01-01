Elga. Квартирник

Ценителям рока посвящается: акустический проект Эльги Серебряковой и Виктора Боброва

Приглашаем вас на уникальный акустический концерт, в котором встретятся две яркие личности российской рок-сцены: Эльга Серебрякова (известная как участница DDTerrа и DIO Project) и виртуозный клавишник Виктор BlackFlame Бобров (эксперт группы «Эсента» и Tribute The Doors).

Программа вечера

Этот концерт – настоящая сенсация для всех любителей музыки. В программе вас ждет ламповая атмосфера и внеформатное звучание любимых песен из отечественного и зарубежного рока. Эльга и Виктор подготовили душеспасительные лирические баллады и неожиданно свежие интерпретации известных хитов всех времён и народов.

Музыкальные сюрпризы и творчество

Не обойдется без уникальных музыкальных сюрпризов и фирменного конферанса. Этот вечер наполнен щепоткой творческого хулиганства, которое так нравится многочисленным поклонникам дуэта.

Не пропустите!

Приготовьте свои огоньки, ведь нас ждёт легендарно атмосферный вечер, который запомнится надолго! Убедитесь сами – это самый душевный концерт этой осени!