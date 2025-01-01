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Эльфийские сказки
Билеты от 1500₽
Киноафиша Эльфийские сказки

Спектакль Эльфийские сказки

Режиссер Алексей Шашилов
Продолжительность 1 час
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Волшебный мир эльфов: интерактивный спектакль для маленьких зрителей

Приглашаем вас в удивительную страну, где туманы окутывают зеленые просторы, а эльфы каждое утро начинают день с овсяной каши и чая в пять вечера. Этот волшебный народец иногда навещает людей, и тогда рождаются сказки, полные чудес и приключений.

Спектакль о дружбе и музыке

В нашем интерактивном спектакле вы познакомитесь с захватывающими историями о простом деревенском музыканте Томасе, который спас эльфов от злого дракона, а также о Принце и Принцессе, которые самоотверженно защищали свою страну. Почему же музыка стала главным занятием этого крошечного народца? На это вы получите ответ во время представления!

Создайте волшебный лес вместе с артистами

Спектакль не только развлекает, но и вовлекает маленьких зрителей в творческий процесс. Ребята смогут создать собственный волшебный лес, расписывая воду, деревья и мастеря цветы. В этом лесу оживут звуки музыки, и начнется главный праздник эльфов — День Музыки.

Информация о спектакле

  • Режиссер-постановщик: Алексей Шашилов
  • Художник-постановщик: Елизавета Хломова, Ольга Петровская
  • Композитор: Андрей Занога
  • Текст: Мария Огнева, Алексей Шашилов
  • Продолжительность: 1 час

Не упустите возможность погрузиться в мир волшебства и музыки вместе с эльфами! Мы ждем вас на нашем спектакле!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 ноября
Центр Вознесенского Москва, Б.Ордынка, 46, стр. 3
11:00 от 1500 ₽

Фотографии

Эльфийские сказки Эльфийские сказки Эльфийские сказки Эльфийские сказки Эльфийские сказки Эльфийские сказки Эльфийские сказки

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