Спектакль Эльфийские сказки

Волшебный мир эльфов: интерактивный спектакль для маленьких зрителей

Приглашаем вас в удивительную страну, где туманы окутывают зеленые просторы, а эльфы каждое утро начинают день с овсяной каши и чая в пять вечера. Этот волшебный народец иногда навещает людей, и тогда рождаются сказки, полные чудес и приключений.

Спектакль о дружбе и музыке

В нашем интерактивном спектакле вы познакомитесь с захватывающими историями о простом деревенском музыканте Томасе, который спас эльфов от злого дракона, а также о Принце и Принцессе, которые самоотверженно защищали свою страну. Почему же музыка стала главным занятием этого крошечного народца? На это вы получите ответ во время представления!

Создайте волшебный лес вместе с артистами

Спектакль не только развлекает, но и вовлекает маленьких зрителей в творческий процесс. Ребята смогут создать собственный волшебный лес, расписывая воду, деревья и мастеря цветы. В этом лесу оживут звуки музыки, и начнется главный праздник эльфов — День Музыки.

Информация о спектакле

Режиссер-постановщик: Алексей Шашилов

Алексей Шашилов Художник-постановщик: Елизавета Хломова, Ольга Петровская

Елизавета Хломова, Ольга Петровская Композитор: Андрей Занога

Андрей Занога Текст: Мария Огнева, Алексей Шашилов

Мария Огнева, Алексей Шашилов Продолжительность: 1 час

Не упустите возможность погрузиться в мир волшебства и музыки вместе с эльфами! Мы ждем вас на нашем спектакле!