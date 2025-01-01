ЕЛФИМОВ. Презентация нового ЕР

Концерт проекта «ЕЛФИМОВ» в Санкт-Петербурге

Пётр Петрович Елфимов — белорусский певец, музыкант и автор песен, известный как голос проекта «ЕЛФИМОВ» и участник групп «Гран-КуражЪ» и «METHEORA». В своей карьере он также был музыкальным продюсером и работает преподавателем на кафедре эстрадно-джазового пения Института современного искусства.

Особенная программа

На предстоящем концерте группа представит уникальную программу, которая включает в себя как новые композиции с грядущего ЕР, так и полюбившиеся слушателям хиты. Зрителям будет интересно узнать, что в концерте примут участие известные звёзды, имена которых пока хранятся в секрете. Будьте готовы к неожиданным сюрпризам — целью выступлений станет создание яркого и незабываемого шоу!

Эмоции и атмосфера

Приходите подготовленными — ожидается мощная подача, душевные исполнения и погружение в атмосферу настоящего музыкального праздника!

Расписание концерта