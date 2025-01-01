Меню
ЕЛФИМОВ. Презентация нового ЕР
Киноафиша ЕЛФИМОВ. Презентация нового ЕР

ЕЛФИМОВ. Презентация нового ЕР

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт проекта «ЕЛФИМОВ» в Санкт-Петербурге

Пётр Петрович Елфимов — белорусский певец, музыкант и автор песен, известный как голос проекта «ЕЛФИМОВ» и участник групп «Гран-КуражЪ» и «METHEORA». В своей карьере он также был музыкальным продюсером и работает преподавателем на кафедре эстрадно-джазового пения Института современного искусства.

Особенная программа

На предстоящем концерте группа представит уникальную программу, которая включает в себя как новые композиции с грядущего ЕР, так и полюбившиеся слушателям хиты. Зрителям будет интересно узнать, что в концерте примут участие известные звёзды, имена которых пока хранятся в секрете. Будьте готовы к неожиданным сюрпризам — целью выступлений станет создание яркого и незабываемого шоу!

Эмоции и атмосфера

Приходите подготовленными — ожидается мощная подача, душевные исполнения и погружение в атмосферу настоящего музыкального праздника!

Расписание концерта

  • 18:00 — открытие дверей для Meet & Greet
  • 19:00 — открытие дверей для всех
  • 20:00 — начало концерта
  • 22:00 — окончание концерта

В других городах
Март
7 марта суббота
19:00
Factory 3 Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Д, пространство «Порт Севкабель»
от 2000 ₽

