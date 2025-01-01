Лекция Елены Журавлёвой "Земля — тыква или дыня?"

Приглашаем вас на увлекательную лекцию Елены Журавлёвой, посвященную захватывающим событиям XVIII века, когда в парижских салонах разгорелся спор между декартистами и ньютонианцами. Одни ученые утверждали, что Земля имеет форму дыни, а другие — что она сплюснута, как тыква. Чтобы разрешить этот научный конфликт, Французская Академия Наук организовала две экспедиции: одну на экватор, другую — к Северному полярному кругу.

Задача экспедиций

Ученые, возглавляемые астрономом Луи Годеном и математиком Мопертюи, должны были измерить градус меридиана на различных широтах и установить истинную форму нашей планеты. Сложные задачи, связанные с финансированием экспедиций, отбором коллег и возвращением домой, стали частью их приключения.

Темы лекции

На лекции мы обсудим, что значит участвовать в международной экспедиции. Как обеспечить успешный проект? Кто на самом деле добивается успеха: тот, кто терпел трудности, или тот, кто первым достигает результата? Эти вопросы будут рассмотрены через призму исторических событий начала XVIII века.

О лекторе

Елена Журавлёва — преподаватель кафедры геоинформационных систем и технологий Государственного университета "Дубна". Она также является автором проекта "Геодезия и Отвага!", который рассказывает об истории астрономии и геодезии.

Возрастное ограничение

Лекция предназначена для зрителей старше 6 лет.