Лекция Елены Якович: «Несколько дней с Бродским» в Лектории «Прямая речь»

Приглашаем вас на уникальную лекцию, посвященную документальному фильму Елены Якович и Алексея Шишова «И ляжет путь мой через этот город. Несколько съемочных дней с Иосифом Бродским». Это событие станет продолжением знаменитых «Прогулок с Бродским», в которых зафиксированы последние мгновения поэта в Венеции.

О фильме

Фильм рассказывает о незабываемой неделе, проведенной в ноябре 1993 года в компании Иосифа Бродского и его друга, поэта Евгения Рейна. Это была последняя встреча Бродского с Рейном, и никто не мог предсказать, что поэт будет похоронен на венецианском кладбище Сан-Микеле.

В документальной ленте также сохранены бесценные кадры, не вошедшие в финальный монтаж, где Бродский гуляет по Венеции, делится мыслями о жизни, России и своем родном городе. На набережных, площадях и в кафе они с Рейном читают стихи, создавая неповторимую атмосферу.

Что вас ждет на лекции

Во время встречи вы сможете посмотреть фильм, а сама Елена Якович поделится своими впечатлениями о работе с Бродским, расскажет о процессе съемок и о том, как эта неделя изменила ее. Елена Якович — известный режиссёр-документалист, лауреат премии ТЭФИ и обладатель Почетного приза за вклад в развитие еврейского кинематографа в России.

Полезная информация

Рекомендуемый возраст: 16+

Примерная продолжительность: 2 часа 30 минут

Обратите внимание, что трансляцию лекции с Еленой Якович можно будет посмотреть в прямом эфире и в течение всего лишь трех дней после события. Это ограничение касается исключительно трансляции данного вечера.

Надеемся на ваше понимание и ждем вас на лекции!