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Елена Воробей и Геннадий Ветров
Билеты от 1000₽
Киноафиша Елена Воробей и Геннадий Ветров

Елена Воробей и Геннадий Ветров

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Юмористическое шоу с Еленой Воробей и Геннадием Ветровым в Москве

Отличный подарок для любителей качественного юмора! Впервые в Москве на одной сцене соберутся две яркие звезды юмора: Елена Воробей и Геннадий Ветров. Эти талантливые артисты известны своим уникальным стилем и неподражаемым чувством юмора, что делает их выступления настоящим праздником для зрителей.

Что ожидать?

В программе ожидаются разнообразные номера, которые гарантированно поднимут настроение и подарят множество смеха. Артисты обещают, что вместе будет ещё веселее, ведь каждый из них привнесет в выступление свою изюминку.

Детали мероприятия

Продолжительность концерта составит более двух часов, что позволит зрителям насладиться живым и членораздельным звуком. Артисты работают до последнего зрителя, так что каждый сможет ощутить атмосферу настоящего театрального шоу.

Не упустите возможность!

Приходите и посмейтесь вместе с нами! Это уникальная возможность увидеть двух выдающихся комиков на одной сцене в самом сердце Москвы. Спешите приобрести билеты, ведь такие события не происходят каждый день!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 ноября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Елена Воробей и Геннадий Ветров Елена Воробей и Геннадий Ветров Елена Воробей и Геннадий Ветров Елена Воробей и Геннадий Ветров Елена Воробей и Геннадий Ветров Елена Воробей и Геннадий Ветров Елена Воробей и Геннадий Ветров Елена Воробей и Геннадий Ветров Елена Воробей и Геннадий Ветров Елена Воробей и Геннадий Ветров Елена Воробей и Геннадий Ветров Елена Воробей и Геннадий Ветров Елена Воробей и Геннадий Ветров

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