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Елена Василек
Киноафиша Елена Василек

Елена Василек

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт Лены Василек

Поэт и композитор Лена Василек, известная как автор хитов группы «Белый день», продолжает радовать зрителей своими песнями в эстрадно-народном жанре. В её репертуаре множество известных произведений, таких как «Галина», «Деревенька», «Мама», «Свекровушка» и «Именинница». Эти песни уже давно завоевали сердца слушателей.

За годы своей карьеры Лена Василек выпустила 7 аудиодисков и 3 фильма-концерта, а также написала более 100 песен. Каждое её выступление становится не только музыкальным, но и театральным событием, благодаря лирическим текстам, которые она сама читает. Искренние строки Лены вызывают ассоциации с поэзией Сергея Есенина, наполняя спектакль особой атмосферой.

Творческий коллектив

На сцене вместе с Леной Василек выступают лучшие музыканты — лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов, а также выпускники Гнесинского колледжа. Это создает уникальное музыкальное сопровождение, которое делает каждое выступление незабываемым.

Приглашаем на спектакль!

Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального действия. Подготовьтесь к вечеру, полному эмоций и прекрасной музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 11 ноября
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
19:00 от 1400 ₽

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