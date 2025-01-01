Меню
Елена Ваенга
Киноафиша Елена Ваенга

Елена Ваенга

О концерте

Концерт Елены Ваенги в Алматы

21 февраля 2026 года на главной сцене Дворца Республики состоится большой сольный концерт одной из самых ярких и харизматичных артисток современности — Елены Ваенги.

Уникальное явление на сцене

Елена Ваенга — это настоящий феномен. Её мощный голос и неповторимый стиль, сочетающий элементы шансона, фолк-рока, авторской песни и эстрадной баллады, завоевали сердца миллионов. Каждое её выступление становится откровенным разговором со зрителем через музыку и стихи, наполненным впечатляющей энергетикой и жизненной мудростью.

Программа концерта

В этот вечер в Алматы прозвучат как всенародно любимые хиты («Курю», «Аэропорт», «Шопен», «Абсент» и другие), так и новые композиции, которые обязательно найдут отклик в душе каждого слушателя. Кроме того, зрителей ждет незабываемое шоу с живым звуком и пронзительным вокалом.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность стать частью этого музыкального события. Насладитесь настоящим талантом и искренностью Елены Ваенги во Дворце Республики!

Купить билет на концерт Елена Ваенга

В других городах
Февраль
21 февраля суббота
20:00
Дворец Республики г. Алматы, пр. Достык 56

