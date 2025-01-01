Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Елена Ваенга
Киноафиша Елена Ваенга

Елена Ваенга

Королева постшансона 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Елены Ваенги в Нижнем Новгороде

Елена Ваенга, одна из самых ярких звёзд российской эстрады, готова порадовать своих поклонников концертом в Нижнем Новгороде. Эта артистка известна не только своим уникальным голосом, но и искренностью, которую она приносит на сцену.

Искренность и разнообразие

Рейтинги и награды никогда не были целью Елены. В нашем современном мире, заполненном рекламой и технологиями, она остаётся верна себе, исполняя песни «не для коммерции, а для людей». Артистка часто говорит: «Скажи мне, кто твой друг - и я скажу, кто ты». Это отражает её глубокую связь с публикой.

Каждое выступление Елены – это настоящая эмоция. В её репертуаре можно найти как лирические композиции, такие как «Цветы», так и трагичные — «Шопен» и «Белая птица». Эти искренние чувства помогают зрителям идентифицировать себя с её творчеством.

Правда о Ваенге

Несмотря на множество титулов — «Королева шансона», «Артист с большой буквы», — Елена относится к ним с иронией. «Это лишь образы, созданные пиар-специалистами», — говорит она. Для Ваенги истинная ценность заключается в искренности её музыкального послания.

Елена часто шутит, что «замужем за музыкой». Но в её словах скрывается глубокий смысл. Исповедь о любви к музыке и жизни пронизывает каждую строчку её песен. Она — артист, который полностью отдаётся своему делу и стремится к совершенству.

Уникальный стиль

На сцене Елена Ваенга остаётся такой же естественной и понятной, как и в жизни. Она многогранна и сильна, что делает её выступления незабываемыми. Придя на концерт, зрители могут быть уверены, что их ожидания оправдают: это будет настоящая встреча с искусством, пронизанным чувственностью и страстью.

Не упустите возможность насладиться концертом Елены Ваенги в Нижнем Новгороде — погрузитесь в мир её музыки и искренних эмоций, которые будут напоминать о том, что действительно важно.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 25 ноября
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
19:00 от 3000 ₽

Фотографии

Елена Ваенга Елена Ваенга Елена Ваенга Елена Ваенга Елена Ваенга Елена Ваенга Елена Ваенга Елена Ваенга Елена Ваенга Елена Ваенга Елена Ваенга Елена Ваенга Елена Ваенга Елена Ваенга Елена Ваенга Елена Ваенга Елена Ваенга Елена Ваенга Елена Ваенга

В ближайшие дни

Импровизация в Импров клубе
18+
Юмор
Импровизация в Импров клубе
15 августа в 19:30 Improv Club
от 600 ₽
6+
Классическая музыка
Саундтрек-концерт на органе при свечах
4 ноября в 15:00 Пространство DKRT
от 699 ₽
Starkillers
16+
Тяжелый рок
Starkillers
12 октября в 18:00 Alcatraz
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше