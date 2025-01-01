Меню
Елена Ваенга в Астане
Киноафиша Елена Ваенга в Астане

Елена Ваенга в Астане

О концерте

Концерт Елены Ваенги в Астане

Елена Ваенга - это уникальное явление на сцене. Её мощный голос и неповторимый стиль, в котором гармонично соединяются элементы шансона, фолк-рока, авторской песни и эстрадной баллады, покорили сердца миллионов. Каждое её выступление — это не просто концерт, а откровенный разговор со зрителем через музыку и стихи, наполненный невероятной энергетикой и жизненной мудростью.

Что услышат зрители

В этот вечер в Астане прозвучат всенародно любимые хиты, такие как «Курю», «Аэропорт», «Шопен», «Абсент» и многие другие. Кроме того, на концерте будут представлены новые композиции, которые, безусловно, найдут отклик в душе каждого слушателя.

Незабываемая атмосфера

Приготовьтесь к незабываемому шоу с живым звуком и пронзительным вокалом. Атмосфера душевной близости, которая присуща только концертам Елены Ваенги, сделает этот вечер особенно запоминающимся.

Купить билет на концерт Елена Ваенга в Астане

Февраль
20 февраля пятница
20:00
Конгресс-центр Астана, ул. Гейдара Алиева 12
от 15000 ₽

