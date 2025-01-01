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Елена Ваенга. Гала-концерт к Юбилею Великой Победы
Билеты от 3000₽
Киноафиша Елена Ваенга. Гала-концерт к Юбилею Великой Победы

Елена Ваенга. Гала-концерт к Юбилею Великой Победы

Королева постшансона 16+
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Гала-концерт Елены Ваенги в Кремлевском дворце: дань памяти героям

22 июня, в 18:00, стены Государственного Кремлёвского Дворца – главной сцены страны – станут свидетелями грандиозного события: гала-концерта Елены Ваенги, посвящённого Юбилею Великой Победы. Выбор даты – 22 июня – не случаен. Это день начала Великой Отечественной войны, день, который навсегда вписан в трагическую, но и героическую летопись нашей страны.

В этот день, на пороге скорби и памяти, Елена Ваенга своим неповторимым талантом напомнит нам о цене Победы и величии подвига советского народа.

Елена Ваенга: феномен русского искусства

Елена Ваенга – это явление, не укладывающееся в стандартные рамки шоу-бизнеса. Она – яркий пример самобытного таланта, органично сочетающего в себе южную страстность и северную сдержанность. Выросшая на севере, она несет в себе диалектику двух миров, отраженную в её музыке – глубокой, проникновенной и искренней.

Её песни – это не просто мелодии и слова, а жизненные истории, пропитанные эмоциями, радостью, болью, любовью и горькой потерей. Творчество Ваенги – это отражение сложной, многогранной русской души. Она не просто певица, а рассказчица и поэт, вкладывающая в каждое своё произведение частичку себя.

Преданность искусству

В многочисленных интервью Елена шутит о том, что замужем за музыкой. Это не просто шутка, а метафора её преданности искусству и стремления к совершенству. Она педантична в работе и стремится довести каждое выступление до абсолютного блеска. При этом Ваенга остаётся простой и доступной своему зрителю.

Дань памяти и уважения

В эпоху массовой культуры и коммерциализации, она сохраняет верность своим принципам. Елена поёт не для денег, а для людей, которые разделяют её глубокое уважение к истории, чтят память погибших и гордятся победой в Великой Отечественной войне.

Этот концерт – дань памяти героям, павшим на полях сражений, и жертвам войны. Это посвящение духовности и жертвенности, которые легли в основу Дня Победы – праздника, наполненного глубоким смыслом.

Не пропустите уникальное событие

Гала-концерт Елены Ваенги – это не просто музыкальное представление. Это событие, которое затронет глубинные струны души каждого зрителя, возвращение к истокам и ценностям, важным всегда, особенно в сложные времена.

Не упустите возможность прикоснуться к великому исполнительному мастерству Елены Ваенги и почтить память героев Великой Отечественной войны. Рекомендуем приобрести билеты заранее, так как ожидается аншлаг.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 октября
Кремлевский дворец Москва, Кремль
19:00 от 3000 ₽

Фотографии

Елена Ваенга. Гала-концерт к Юбилею Великой Победы Елена Ваенга. Гала-концерт к Юбилею Великой Победы Елена Ваенга. Гала-концерт к Юбилею Великой Победы Елена Ваенга. Гала-концерт к Юбилею Великой Победы Елена Ваенга. Гала-концерт к Юбилею Великой Победы Елена Ваенга. Гала-концерт к Юбилею Великой Победы Елена Ваенга. Гала-концерт к Юбилею Великой Победы Елена Ваенга. Гала-концерт к Юбилею Великой Победы Елена Ваенга. Гала-концерт к Юбилею Великой Победы Елена Ваенга. Гала-концерт к Юбилею Великой Победы Елена Ваенга. Гала-концерт к Юбилею Великой Победы Елена Ваенга. Гала-концерт к Юбилею Великой Победы Елена Ваенга. Гала-концерт к Юбилею Великой Победы Елена Ваенга. Гала-концерт к Юбилею Великой Победы Елена Ваенга. Гала-концерт к Юбилею Великой Победы Елена Ваенга. Гала-концерт к Юбилею Великой Победы Елена Ваенга. Гала-концерт к Юбилею Великой Победы Елена Ваенга. Гала-концерт к Юбилею Великой Победы Елена Ваенга. Гала-концерт к Юбилею Великой Победы

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